"Незграбний метод оборони": у Повітряних силах ЗСУ пояснили, навіщо в Москві встановлюють ППО на дахах

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували встановлення систем ППО на дахах адміністративних будівель у Москві.

У Повітряних силах ЗСУ назвали "кумедною" ситуацію зі встановленням ЗРПК "Панцир-С1" на дахах московських адмінбудівель.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 27 січня.

Він розповів, що встановлення систем ППО на дахах будівель "виглядає кумедно". Ігнат зауважив, що російський "Панцир-С1" є зенітно-гарматним комплексом, який включає і ракети, і зенітні установки. За словами Ігната, призначення таких систем – збивати безпілотники, зокрема ударні.

"Ми ж розуміємо, до чого Росія їх там встановлює. Власне, вони бояться, що щось там прилетить, якась "бавовна" незрозуміло звідки", - сказав речник Повітряних сил.

Водночас, за словами Ігната, у світі існує практика встановлення систем ППО на дахах, однак це роблять не настільки по-варварськи, як у Росії.

"Росія пішла таким незграбним методом, як кажуть, і всю установку з гусеницями поставила на дах. Другий момент - ефективність систем з таких великих висот також сумнівна. Оскільки якщо щось може летіти, то воно просто може летіти нижче, ніж стоїть сам "Панцир". Тому зрозуміло, що найбільший ефект це дає для населення, яке, можливо, готують до мобілізації", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, на початку січня на дахах будівель у центрі Москви з'явилися установки ЗРПК "Панцир-С1". Згодом з'ясувалося, що вони націлені захищати від теоретичного українського удару особисто Володимира Путіна та його близьких.

Зокрема, за словами аналітиків, три комплекси, які встановили на дахах Москви, захищають територію, посередині якої розташований Кремль.

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