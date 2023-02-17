Незламна лікарка: рятувала жителів Гостомеля, ризикуючи життям

“Коли мене допитували, я все думала: “Боже, невже це я, доросла жінка, в 21 столітті могла собі уявити, що якісь орки скотчем змотають мені руки, одягнуть мені пакет на голову і питатимуть про якісь незрозумілі для мене речі?”

Олена Юзвак – лікарка з Гостомеля з 20-річним досвідом. Вона не склала рук навіть під час кривавої окупації міста. Та щодня, ризикуючи власним життям, рятувала інших: “25 лютого зранку вже були цивільні поранені, які потребували допомоги. Почався хаос в Гостомелі, було багато машин, які були розстріляні. У нас не вистачало запасу тих медикаментів, які були необхідні для населення”.

“До 24 лютого я працювала в аптеці фармацевтом, – каже Людмила Бондаренко. – 25-го мені зателефонували і спитали, чи можна відкрити аптеку. Аптеку ми відкрили, звідти взяли препарати, медикаменти, які були необхідні, і надавали допомогу людям”.

“Ми з чоловіком на “швидкій” розвезли ці ліки по різних локаціях Гостомеля. Це ЖК “Авіатор”, це тюрма, де було бомбосховище, – пригадує Олена Юзвак. – І була одна жінка, в якої дочка народила. Вона попросила чоловіка, щоб ми поїхали та забрали дочку з дитиною. По дорозі нас зупинили чеченці. Вони перевірили всю нашу машину. Я підняла руки, 25 разів за 2 хвилини сказала, що я лікарка. Мені стало страшно за своє життя. Ти просто розумієш, що це реальна загроза. Раптом почався мінометний обстріл – мабуть, це нас і врятувало”.

“Лікарі – це загалом люди, які обрали присвятити себе служінню іншим, – каже Тетяна Сіренко, психологиня та травматерапевтка. – І в такі часи, коли йде війна і допомога лікарів є надзвичайно потрібною, більшість лікарів обирають рятувати чужі життя, а не свої”.

“26 лютого в Гостомелі вже були загиблі воїни Збройних сил України. І було чотири тіла цивільних – люди померли своєю смертю і один загинув від осколочних поранень. Бучанський морг вже не працював. Думаю, що робити з тілами. Бо це люди, вони мають бути належним чином поховані, а ховати їх ми не могли, бо треба дозволи. І ми в гараж, бо було вже холодно, склали ці тіла, – розповідає лікарка. – З 27 лютого ходити містом вже було небезпечно. Працювали снайпери. Вони розстрілювали людей, розстрілювали машини. І якщо ти вийшов на вулицю, то ти вже труп. Ми перестали ходити в амбулаторію”.

Окупанти облаштували власний штаб просто в медзакладі. Приймати пацієнтів відважним лікарям довелося у підвалі багатоповерхівки.

“На 9-ту годину ранку ми всі збиралися біля цієї будівлі, – згадує Олена Юзвак. – Надавали допомогу всім, кому вона була потрібна. Люди знали, що тут є можливість отримати ліки. Ми різали ножицями ті упаковки з пігулками, тому що в нас не було запасів, ми не знали, що буде завтра, тож видавали на день, на два”.

Свій приватний будинок Олена перетворила на імпровізований медпункт.

“Ми знали, що в неї є медикаменти, – розповідає Андрій, житель Гостомеля. – Вона молодець, хай її Бог благословить. Тут стріляють, тут орки на техніці їздять, а вона на “швидкій” рятувала поранених. Аж поки не розбомбили ту “швидку”.

“Коли Олена в таких тяжких обставинах продовжила лікувати людей, вона ставала для інших прикладом і опорою, – підтримує Оленчину місію психологиня Тетяна Сіренко. – У ситуації, коли окупація, коли люди проживають дуже-дуже багато трагедій і безсилля, мати когось стабільного поруч – це насправді є дуже великою підтримкою”.

“20-го березня росіяни зайшли в наш дім, – пригадує той страшний день Олена. – Чоловік стояв на порозі. Вони одразу вистрілили йому в стегно і в коліно. Потом поклали його на землю. Пістолет один біля скроні, другий до рота, і кричали: “Кому ти звоніл, кому ти пєрєдавал данниє?”. Вибіг син з хати, потім вийшла я, сина накрила собою. Орки забрали всі ноутбуки. Потоптались по українських нагородах – наших здобутках за все життя. І забрали нас з власного будинку. Наш пес Нік біг за БТРом. Я потім думала, що вони його вбили. Слава Богу, він живий”.

Олену разом із чоловіком привезли в один з гостомельских ЖК – на БТРі, з пакетами на голові. Виявилося, тут загарбники організували собі штаб.

“Допит був під камеру, – згадує жінка. – Допитувала мене людина, яка була в масці. Допитували технологічно, професійно. Постійно ставили питання про чоловіка. Вони мені говорили, що він “на контакт не ідьот”. Я кажу, мовляв, який контакт може бути в нього з вами. Питали мене, чого ж ми не поїхали. Я кажу: “А чого я маю їхати, я в своєму будинку, а ви чого прийшли? Ми вас не запрошували”. Я розуміла, що мала фільтрувати свою мову, бо можна було стати розстріляною в одну секунду”.

“Коли людина зустрічається віч-на-віч з загрозою смерті собі або близьким людям, вона переживає дуже серйозні зміни в психіці і в організмі, – зауважує травматерапевтка. – Він переходить в режим виживання, і вмикаються інстинктивні природні механізми. Як правило, це реакція “тікати”, “боротися” або “завмирати”. У Олени увімкнулася реакція боротьби”.

“Після допиту знову одягли пакет на голову і скотчем навколо шиї почали нас обмотувати, понад 20 секунд ми були без кисню. В той момент не знаєш, чи це не останні секунди твого життя. І не розумієш, чому і за що, – Олена і досі не вірить у пережите. – Після допиту мене посадили на танк і вивезли звідти. По дорозі мене висадили з танка – типу, “можетє іті”. Я пішла додому. Ці 800 метрів, що від мого будинку до церкви, це була така дорога, що я вам не можу сказати про те, що я відчувала. Вони мені сказали, що якщо я буду сидіти вдома, то чоловіка повернуть теж. І в мене була надія. 31-го березня сусіди прийшли до мене, кажуть: “Лєна, ми вже звільнені. Вони виїхали”.

Від 1 квітня медики Гостомеля почали відновлювати свою роботу.

“Всі вікна лікарні були розбиті, – розповідає Олена. – Забивали їх ДСП, брали якісь вітрини, щити. Злість була непомірна, бо масу обладнання знищили. В перші дні деокупації я виїжджала з нашою слідчо-оперативною групою на впізнання тіл. Я дуже боялася побачити оранжеву куртку. Мій чоловік був в оранжевій куртці, коли його забрали: ми навмисне одягали яскраве, бо тих, хто ходив в чорному, майже всіх розстрілювали. Коли мені сказали, що всі трупи знайдені, я розуміла, що його треба шукати далі. Можливо, він в полоні. Та якось мені подзвонила Ірина Андріївна Верещук. “Олено, – каже, – я везу вашого чоловіка додому. Ми його поміняли”. Я до ранку ледь дожила. Коли я побачила свого чоловіка 19 квітня, я його не впізнала – він постарів на 20 років, він схуд на 20 кілограмів. Це людина, яка фізично була поламана. Але не морально”.

“Чоловік Олени не хоче говорити про це на камеру, і це нормальна реакція, – пояснює психологиня Тетяна Сіренко. – Людина, яка пережила полон і тортури – вона має право говорити про це і давати свідчення, але так само вона має абсолютно таке ж право не говорити, і це потрібно поважати”.

“Він каже, коли в СІЗО в сусідній камері чув жіночий голос, все прислухався, чи я там є, чи немає. Не дай Бог комусь це пережити”, – крізь сльози говорить Олена.

“Ця історія, не дивлячись на те, що вона така трагічна, є дуже життєстверджуючою, – підтримує Олену Тетяна Сіренко. – Вона показує нам, що навіть переживши полон, тортури, будучи свідком загибелі багатьох людей, людина може продовжувати жити”.

“Ми все це витримали. Ми не тільки витримали – ми відбудувалися, – каже незламна лікарка Олена. – Ми продовжуємо надавати медичну допомогу населенню Гостомеля, продовжуємо лікувати, в нас багато пацієнтів, і вони задоволені. Ми бачимо результат своєї роботи. І ми будемо жити далі навіть краще, ніж ми жили до війни”.