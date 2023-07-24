Незламні люди: українці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища – відео

У Дніпропетровській області, поряд з Нікополем, українці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища, яке на початку червня підірвали російські загарбники.

Відео опублікували у Мережі.

Каховське водосховище повністю обміліло за понад місяць після підриву окупантами ГЕС. На даний момент його дно – величезна пустеля. Проте українці вчергове довели – нас не зламати.

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС, яку захопили ще восени 2022 року. Дніпровською водою з водосховища затопило низку населених пунктів, що завдало величезної шкоди населенню та екології регіону.

Українці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища

Нагадаємо, в "Укргідроенерго" розповіли, скільки треба часу та грошей на будівництво нової ГЕС замість Каховської.

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