Незламність народу: як українці пристосовуються до відключень світла і дивують своєю винахідливістю

Незламність по-українськи - це створити перший приватний "будинок тепла", грати концерти при свічках та проводити тренування з футболу під світло фар автомобілів. Незламність та винахідливість наших громадян дивує не тільки самих українців, а й людей далеко за її межами.

Про незламних українців - у сюжеті ТСН.

Імпровізований "Пункті незламності" в Ірпені

Волонтер Андрій Братащук показує "Будинок тепла" у середмісті Ірпеня. Приміщення у 140 квадратних метрів під "Пункт незламності" волонтерському фонду передала жінка, якій Андрій із друзями допомагав під час окупації міста. Це її приватний будинок, частина якого наразі вільна.

На створення прихистку Андрія надихнула власна родина. Коли після чергового обстрілу росіян в Ірпіні зникла електрика, то він із дружиною шукав місце, де можна підключити інгалятор для його хворої на обструктивний бронхіт доньки. Тоді світлина маленької дівчинки з інгалятором розлетілися Мережею.

Будинок тепла для відвідувачів готували два тижні: зробили прибирання та облаштували всім необхідним. Тут є дві кухні, два санвузли, холодильник та пральна машина. Приміщення опалюється газовим котлом, який живиться від генераторів, розповідає волонтер. Інтернет працює через "Старлінк". У імпровізованому "Пункті незламності" можна не тільки зігрітись, випити гарячого чаю та посидіти в Мережі, а й попрацювати, приготувати їжу та навіть переночувати. Для сну на другому поверсі є кілька кімнат із ліжками.

Іншу частину "Будинку тепла" волонтери обладнали для дітей та мам. "Покласти дитину поспати в теплому місті, дати гарячої їжі - це основна ціль, яку ми для себе ставимо", - каже Андрій Братащук.

Концерт при свічках

За годину до виступу музикантів адміністраторка концертної агенції Ірина Миколаєнко допомагає колегам запалити майже тисячу штучних свічок на сцені столичного Будинку кіно.

Коли вісім років тому, розповідає вона, придумали робити концерти класичної музики при свічках, то адки не мали, що колись це стане не просто розвагою, а й необхідністю. Хоча свічки штучні та яскраво сяють, створюють незабутню атмосферу.

"Свічки додають, тепла додають більш камерної атмосфери. Наразі це ще й вимушена міра тому. Багато наших глядачів наповнюються цим світлом, енергією, натхненням, а тому виходять заряджені позитивні. Нашу націю не зломити", - каже адміністраторка концертної агенції Ірина Миколаєнко

Через відсутність електрики та мобільного зв’язку організовувати виступи артистів сьогодні стало набагато важче, зізнаються організатори. На випадок зникнення електрики придбали генератор. Але, навіть, якщо на сцені зникне все світло, зізнаються артисті, готові грати для глядачів і в таких умовах - ноти знають на пам’ять.

Футбол під світлом фар

А от у Чернівцях через відсутність електрики на одному з футбольних майданчиків міста батьки фарами власних автомобілів підсвічують поле, на якому тренуються їхні діти.

Почуття гумору, винахідливість, згуртованість та допомога один одному - це не просто складові нашої незламності, а й необхідні умови для нашої перемоги над ворогом, каже волонтер Андрій Братащук, та вже готує нові благодійні проєкти.

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