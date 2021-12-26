Незнайомка у міськраді Львова, яка шокувала відвертим вбранням на прийманні замміністра: хто вона

Відверта сукня молодої жінки підірвала Мережу, а її власниця отримала купу хейту.
У Львові після публікації світлин з візиту заступника міністра освіти й науки України Ігоря Гарбарука зчинився скандал. Приводом для обговорення стала відверта чорна сукня з напів оголеними грудьми супутниці міністра.
Що відомо про власницю відвертого вбрання, повідомляє РБК.
Таємничою супутницею замміністра освіти й науки виявилася колишня львівянка, а нині мешканка столиці Христина Тишкун. Їй 27 років, за освітою вона юрист. Жінка сама виклала світлину з приймання у міськраді Львова на своїй сторінці в інстаграм, але після хвилі критики, вона змушена була свою сторінку закрити.
"А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", - написала вона до закриття сторінки у коментарях під світлиною.
Христина Олександрівна Тишкун є власницею компанії "БК Забудова", магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз живе в Києві.
Також Христина вважається юристом, помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers.
Нагадаємо, що після показу кутюрної колекції Chanel весна-літо в Парижі, у світі вибухнув скандал. На представлених сукнях були вишиті слова з Корану. Священники, переважно з Індонезії, закликали до бойкоту Chanel.
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