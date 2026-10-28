Незрячого одесита 5 діб утримували в ТЦК попри виключення з обліку: ДБР осоромилося бездіяльністю

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Одесі незрячого чоловіка двічі виключали з військового обліку, проте оголосили в розшук, доправили до ТЦК і примусово утримували майже п’ять діб. Попри наявність судового рішення на користь чоловіка, ДБР спершу проігнорувало заяву про злочин, проте тепер суд зобов’язав Бюро внести дані до ЄРДР.

Про це пише «Судово-Юридична газета».

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Розшук чоловіка, попри виключення з військового обліку

Як зазначається в матеріалах суду, чоловік із дитинства мав обмеження щодо придатності до військової служби. 1994 року його взяли на військовий облік, а пізніше двічі виключали з обліку за станом здоров’я — 2020 року та 2023 року. За твердженнями чоловіка, підставою була сліпота. Це підтверджувалося відповідними тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного та довідкою ВЛК.

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Влітку 2024 року чоловік уточнив військово-облікові дані і в застосунку «Резерв+» відображалося, шо він «не на обліку».

Через рік чоловік отримав розширені відомості з реєстру і виявив, що в системі міститься інформація про його перебування на обліку від лютого 2009 року. Крім того, у «Резерв+» з’явилося повідомлення про розшук ТЦК та СП від 20 червня 2025 року.

Не погодившись із цими відомостями, чоловік оскаржив дії ТЦК в адміністративному суді.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК

Взимку 2026 року Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка: визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо неналежного розгляду його заяви про внесення даних до Єдиного держреєстру військовозобов’язаних.

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Також протиправними визнали внесення до реєстру інформації про порушення чоловіком правил військового обліку та його розшук, а ще — направлення до поліції звернення щодо адміністративного затримання і доправлення позивача.

Крім того, суд зобов’язав ТЦК виконати визначені рішенням дії.

Примусове доправлення чоловіка до ТЦК після рішення суду

За словами заявника, навесні 2026 року неподалік будинку чоловіка в Одесі до нього підійшли люди у військовій формі. Він стверджував, що показав їм паперові військово-облікові документи, які підтверджували виключення чоловіка з військового обліку, а також рішення адмінсуду.

Однак, за словами чоловіка, люди у формі документи проігнорували, застосували до нього примус і доправили до будівлі на вулиці Леонтовича, де помістили за зачинені ґрати. Пізніше його примусово перевезли до іншого місця, пов’язаного з ТЦК.

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Заявник також зазначав, що люди, які його доправляли, не використовували нагрудні відеокамери.

Чоловік розповів, що загалом його утримували майже п’ять діб. Він також стверджував, що без ухвали слідчого судді у нього вилучили засоби зв’язку, не оформили необхідні процесуальні документи та не надали повісток.

Заявник вважав, що такі дії можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, зокрема перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень та невиконання судового рішення.

За його твердженнями, під час утримання адвокат неодноразово звертався до відповідальних осіб та надавав документи, що підтверджували стан здоров’я чоловіка. Зрештою заявника відпустили.

В ухвалі ці обставини наведені саме зі слів заявника. Під час розгляду скарги слідчий суддя не встановлював факту незаконного позбавлення волі, перевищення службових повноважень або інших кримінальних правопорушень.

Звернення до ДБР та скарга на бездіяльність бюро

У жовтні 2026 року чоловік через е-мейл подав до Територіального управління ДБР у Миколаєві заяву про можливе вчинення кримінальних правопорушень. У заяві він описав обставини свого примусового доправлення та утримання, а також послався на рішення адмінсуду, яким раніше дії ТЦК були визнані протиправними.

Однак чоловік не отримав від ДБР інформації про внесення заяви до ЄРДР. Після цього його адвокат подав слідчому судді скаргу на бездіяльність уповноважених працівників бюро. Захист просив зобов’язати ДБР внести відомості до реєстру досудових розслідувань та визначити їхню попередню правову кваліфікацію за конкретними статтями Кримінального кодексу.

Крім того, адвокат вимагав зобов’язати ДБР розпочати досудове розслідування, допитати представників ТЦК, витребувати документи щодо відправлення чоловікові повістки та встановити обставини її реєстрації.

Яке рішення суд ухвалив щодо ДБР

Слідчий суддя розглянув матеріали скарги та дійшов висновку, що працівники ДБР не дотрималися вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд зазначив, що слідчий, дізнавач або прокурор зобов’язаний невідкладно, але не пізніше ніж через 24 год. після отримання заяви про кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Після цього заявнику також протягом 24 год. мають надати витяг із реєстру.

В ухвалі наголошується, що внесення відомостей до ЄРДР є обов’язковим і не залежить від попередньої оцінки обґрунтованості заяви чи наявності достатніх доказів. За висновком суду, закон не передбачає проведення попередньої перевірки заяви до її реєстрації в ЄРДР. Обставини, на які посилається заявник, мають перевірятися вже в межах кримінального провадження.

Суд окремо зазначив, що під час розгляду скарги на невнесення відомостей до ЄРДР слідчий суддя має встановити, чи звертався чоловік із відповідною заявою та чи були внесені за нею відомості до реєстру.

Водночас встановлення ознак кримінального правопорушення та визначення його правової кваліфікації не входять до предмета такого судового розгляду.

Суд задовольнив не всі вимоги позивача — яка причина

Попри те, що суд встановив бездіяльність ДБР, скаргу адвоката позивача задовольнили лише частково. Зокрема, слідчий суддя не зобов’язав правоохоронців вносити відомості до ЄРДР за конкретними статтями Кримінального кодексу, на яких наполягав заявник.

У суді пояснили, що встановлення складу кримінального правопорушення та його кваліфікація є повноваженнями слідчого і мають визначатися під час досудового розслідування.

Також суд не задовольнив вимогу про зобов’язання ДБР розпочати досудове розслідування, назвавши її передчасною. Таке розслідування розпочинається після внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Не задовольнили й клопотання про допит посадовців ТЦК, витребування документів щодо направлення повістки та встановлення обставин її реєстрації. Слідчий суддя дійшов висновку, що вирішення цих питань не належить до його повноважень під час розгляду скарги на невнесення відомостей до ЄРДР.

Що постановив суд

Пересипський райсуд Одеси частково задовольнив скаргу адвоката на бездіяльність працівників ДБР.

Суд зобов’язав уповноважених осіб Другого слідчого відділу з дислокацією в Одесі Територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві, внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві чоловіка. Після цього протягом 24 год. заявнику мають надати витяг із ЄРДР.

В інших вимогах суд відмовив.

До слова, суд задовольнив позов ветерана АТО з подагрою, глаукомою та гіпертонією, якого раніше визнали придатним до служби та відмовилися визнати його хвороби пов’язаними із захистом Батьківщини. Суд встановив, що Центральна ВЛК формально підійшла до справи та не дослідила медичні документи від 2015 року, тому скасував її рішення і зобов’язав розглянути скаргу повторно.

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