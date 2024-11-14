Незрозуміло, як поведеться Трамп: чому в Україні заговорили про ядерну зброю

Дискусії щодо можливого відновлення ядерного потенціалу України пов'язані з непевною ситуацією у США та потенційними змінами в міжнародній підтримці.

У США наразі є роздоріжжя, яке викликає занепокоєння в Україні.

Так військовий аналітик Денис Попович в ефірі "Radio NV" пояснив дискусії щодо можливого відновлення ядерного потенціалу України.

За словами експерта, поява таких обговорень викликана занепокоєнням щодо майбутньої політики США та можливих змін у підтримці України.

"Якщо західні партнери відмовляться від нашої підтримки під тиском Трампа, або сам Трамп відмовиться, або ситуація міжнародна буде несприятлива, то в такій ситуації ми можемо підійняти свій ядерний статус і спробувати себе захистити", - пояснив Попович.

На його думку, саме через цю невизначеність та "роздоріжжя" в американській політиці зараз піднімаються питання ядерного потенціалу України.

Нагадаємо, раніше видання The Times з посиланням на Міністерство оборони України написало, що Україна здатна розробити елементарну ядерну бомбу за декілька місяців, якщо США припинять військову допомогу.

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