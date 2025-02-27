Незручна помилка: на Полтавщині встановили вуличні покажчики з неправильним ім’ям Чорновола

Через помилку підрядника у Лубнах встановили таблички з назвою "вулиця Владислава Чорновола".

У місті Лубни Полтавської області встановили кілька нових табличок на вулиці, яка віднедавна отримала ім'я дисидента, лідера "Народного руху України" В'ячеслава Чорновола. Але незабаром їх довелося зняти, адже ім'я відомого українського політика 1990-х років було написано невірно.

Про це повідомила секретар Лубенської міськради Маргарита Комарова в коментарі виданню "Суспільне Полтава".

За словами чиновниці, помилки припустився підрядник, який виготовляв таблички, написавши на них "вулиця Владислава Чорновола". Втім помилку одразу не помітили і встановили таблички, які з власної ініціативи замовив місцевий підприємець.

Видання зазначає, що ця вулиця донедавна мала назву Льва Толстого і влітку 2023 року була перейменована рішенням місцевої влади. Наразі усі неправильні таблички демонтовані, замість них вже виготовляються нові.

Нагадаємо, у Кіровоградській області влада одного з сіл демонстративно глумиться над законами про декомунізацію та деколонізацію. Йдеться про перейменування вулиці 1 травня в Першотравеву. Таке рішення дуже обурило Мережу.

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