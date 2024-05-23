Незручний момент: ЗСУ показали потужну ліквідацію окупанта (відео)

На Бахмутському напрямку ліквідували чергового російського загарбника. У момент, коли окупант саме хотів справити потребу, з ним дуже швидко розправився український дрон.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали потужну ліквідацію окупанта

"Російський солдат потрапив у дуже незручну ситуацію. Його наміри категорично припинив FPV-дрон воїнів 1-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", – пише він.

Раніше ЗСУ ліквідували групу російської піхоти у Вовчанську. Завдання виконали десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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