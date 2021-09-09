Незважаючи на закон: жителів ОРДЛО все ще штрафують на кордоні

Незважаючи на закон: жителів ОРДЛО все ще штрафують на кордоні

Кабінет міністрів просять терміново вжити необхідних заходів.

Незважаючи на ухвалений закон, жителів окупованого Донбасу продовжують штрафувати за в'їзд на територію України з боку Російської Федерації.

Про це заявив голова Комітету ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій Дмитро Лубінець під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, на вчорашньому на засіданні комітету обговорювалася ситуація, що склалася, коли Державна прикордонна служба продовжує штрафувати жителів окупованого Донбасу, які нібито не можуть підтвердити гуманітарну мету в'їзду в Україну.

"Державна прикордонна служба не має законних підстав накладати адміністративні стягнення... Вчора представник ДПС поінформував, що вони продовжують накладати штрафи. На якій підставі, на підставі якого рішення Кабміну вони вимагають додаткові документи?... Тому комітет звернувся до прем'єр-міністра, щоб він терміново втрутився в цю ситуацію. І якщо треба, то вніс зміни до чинної постанови Кабміну", - заявив Лубінець.

Він також зазначив, що перелік гуманітарних підстав не є вичерпним. Крім того, такі підстави не вимагають підтвердження.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо тимчасового скасування штрафів за порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України. Йдеться про в'їзд та виїзд на тимчасово окуповану територію Донбасу через Росію.

за порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України. Йдеться про в'їзд та виїзд на тимчасово окуповану територію Донбасу через Росію. Законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів.

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