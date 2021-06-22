Знайомство з лордом у соцмережі: як українці знаходять собі пару

Українці не квапляться вступати у шлюб, але деякі історії одружень насправді дивують.

За останні тридцять років кількість шлюбів в Україні скоротилася втричі. Українці перестали цінувати штампи у паспорті та довго не обирають собі пару для подружнього життя. На цьому тлі деякі історії знайомств і вдалих шлюбів, про які йдеться у випуску ТСН.19:30, насправді вражають.

Англійський лорд із соцмереж

Одеситка Алла якось отримала пропозицію від іноземця на сайті знайомств просто піти на вечерю. Дівчина не відмовилася і здивувала англійця Логана тим, що не вимагала наперед подарунків, як це заведено в таких випадках.

“Просять подарунки. Парфуми, взуття, поповнити мобільні телефони”, - розповідав він.

Англієць підкорив Аллу своєю турботою та опікою. Коли вони почали зустрічатися, то з’ясувалося, що він не тільки природжений джентльмен, але й справжнісінький англійський лорд із аристократичної сім’ї.

Весілля Алла і Логан справляли двічі. Спершу церемонія відбулася у Греції, але тоді наречений під час шлюбу необережно пожартував, що його обраниці потрібен тільки британський паспорт. Після цього наречена, щоб продемонструвати свою безкорисливість, замість підпису в офіційному документі написала: “Гарних свят”.

“Зрештою, він випросив моє "так" і в нас було інше весілля - в Києві”, - розповіла Алла.

Подружня пара разом уже п’ять років. Вони живуть на дві країни, виховують доньку Лючію. Алла говорить, що її рецепт успішного шлюбу досить простий: якщо хочеш, щоб тебе сприймали серйозно, треба відповідно й поводитися. “Якщо дівчина хоче принца, вона має поводитися як принцеса”, - каже вона.

Знайомство через маму

Із майбутнім чоловіком Зіну познайомила його мама, у якої вона працювала. Молода працівниця сподобалася жінці і при нагоді вона дала їй телефон свого сина Артема, порадивши написати йому. “Сказала, головне не говори, що це я дала номер, скажеш, що знайшла в Інтернеті”, - пригадувала Зіна.

На той час вона уже бачила Артема і він їй сподобався. На його день народження вона прислала йому привітання, але відповіді не дочекалася. Тоді через два дні вона прямо написала йому про свої почуття.

Після такого зізнання Артем зацікавився настирної дівчиною і знайшов її профіль в соцмережах. Її фотографії йому також приглянулися.

“Прийшло повідомлення від Зіни. Думаю, хто така Зіна, може тітка якась чи бабуся, не часто зустрінеш дівчину на ім'я Зіна”, - пригадував перше знайомство Артем.

Мама Артема підготувала майбутню невістку щодо інтересів свого сина, тож вона, блондинка вся в рожевому, запевняла коханого, що любить слухати важкий рок.

Пара разом уже десять років, мають двох доньок. Кажуть, переконалися, що в знайомстві таким чином, немає нічого поганого. Щоправда, Артем, дізнався про те, як все було влаштовано, тільки через два роки по тому, але не засмутився.

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Міцне інститутське кохання

Співачка Оксана Стебельська та її чоловік-музикант Роман Кука познайомилися ще під час навчання в інституті. Зустрічалися шість років і ось уже 21 рік як офіційно одружені. А почалося все зі спільних святкувань днів народження. “У мене день народження 13-го, в Романа 18-го. Щоб два рази не збиратися, вирішили святкувати день народження разом”, - пригадувала Оксана.

Співачка закінчувала навчання в Київській консерваторії, а Роман навчався у Львові. Та навіть коли у Оксани виникали якісь симпатії в Києві, приїзд Романа одразу розставляв все на свої місця.

Тепер родина музикантів завжди разом. Іноді на гастролях до Оксани залицяються, не знаючи, що Роман її чоловік, але все закінчується конфузом. “Я собі спокійно можу фліртувати, бо все під контролем”, - жартома зізнається жінка.

Тепер у пари троє дітей. Вони радять молодим людям одружуватися, коли вже ніхто нікого не шукає і вибір зроблено.

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