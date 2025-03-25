Незвична світла спіраль у небі над Україною: що відомо про унікальне явище

У небі над Україною з’явилася унікальна спіраль через запуск ракети SpaceX.

Ввечері 24 березня жителі України та інших країн Європи спостерігали рідкісне небесне явище — блакитну спіраль у небі.

Про це повідомило видання BBC.

Аномалію спричинив запуск ракети SpaceX Falcon 9 у межах секретної місії уряду США. Ракету запустили з космічного центру Кеннеді у Флориді близько 19:30 за київським часом. Спіралі виникають через викиди палива під час роботи другого ступеня ракети. У космосі вони замерзають і створюють такий ефект. Заморожене паливо відбиває світло, завдяки чому явище стає помітним із Землі.

Цього разу Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник NROL-69. Подібні спіралі українці вже спостерігали — у липні 2024 року під час запуску європейської ракети Ariane 6.

Нагадаємо, Землю накрила затяжна магнітна буря.

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