Незвичні властивості аспірину, які допоможуть використовувати його в господарстві

Коли у людини болить голова, перша таблетка, яка спадає на думку, це аспірин. Водночас, його можна використовувати не лише за прямим призначенням. Читайте про незвичні властивості аспірину в матеріалі ТСН.ua.

Для пошкодженого волосся

Якщо ваше волосся надто сухе та ще й пошкоджене, не поспішайте використовувати магазинні засоби. Аспірин впорається з цією проблемою не гірше.

З таблеток можна приготувати живильну маску. Для цього розмішайте в чашці теплої води весь блістер подрібненого аспірину. Акуратно нанесіть на волосся після його миття. Зачекайте 15 хвилин. А потім змийте.

Від мильного нальоту

Після того, як ви прийняли душ або поніжилися у теплій ванні, на поверхнях часто залишаються розводи від мила. Додайте у свій мийний засіб, яким ви очищаєте раковину та ванну, п'ять таблеток аспірину. Ви надовго забудете про цю проблему.

Суміш потрібно розпилити на всі поверхні, залишити на півгодини, потім змити та насолоджуватися чистотою.

Позбавлення плям від поту

На одягу часто залишаються неприємні плями від поту, які потім важко очищаються. Особливо ця проблема актуальна влітку. Щоб відмити плями та позбутися стійкого запаху, змішайте трохи подрібненого аспірину з теплою водою та нанесіть на одяг.

Через добу виперіть річ так, як це вказано на інструкції від виробника. Можете бути впевненими, що плями ви більше не побачите.

Боротьба з акне

Аспірин відрізняється протизапальною дією. Тому ці таблетки допоможуть заспокоїти шкіру. Неодмінним інгредієнтом аспірину також є саліцилова кислота, а вона, як відомо, постійно використовується у лікуванні вугрів.

Щоб приготувати лікувальну суміш, потрібно змішати 2-3 таблетки аспірину з лимонним соком. Нанести на всі проблемні ділянки та залишити на кілька хвилин. Потім змити.

Увага: цю суміш не можна наносити на обличчя, якщо ви збираєтесь виходити на сонце.

Від лупи та укусів комах

Якщо ви давно і безрезультатно боретеся з лупою, можете спробувати такий спосіб. Візьміть аспірин (2 таблетки) та додайте до пляшки свого звичайного шампуню. Залишіть на кілька хвилин, щоб аспірин розчинився.

Аспірин також позбавить вас неприємних відчуттів після укусу комах. Нанесіть трішки аспіринової пасти (таблетка + тепла вода) на укуси, щоб вони не свербіли.

Як органічне добриво

Щоб допомогти рослинам краще боротися з інфекцією, подрібніть аспірин та додайте його у воду (одна таблетка на 4 літри). Таке добриво допоможе в різних випадках:

ви пересадили рослину;

після зрізання деяких стебел;

після клонування

А ще саліцилова кислота, яка міститься в таблетках аспірину, може підвищити морозостійкість рослин. Популярні ліки від болю часто використовують і для того, щоб зробити плоди більшими та соковитішими.

Якщо додати у вазу з подарованим букетом одну таблетку аспірину, квіти простоять довше.

Бонус: аспірин для автомобілістів

Електроліти - важлива частина акумулятора автомобіля. Однак інколи він потребує додаткової їх порції, щоб машина завелась. Цікаво, що аспірин є чудовим електролітичним стимулятором. І він допоможе вийти зі складної ситуації. Що потрібно робити: від'єднати кришку батареї та кинути у кожну комірку по одній таблетці аспірину.

Теоретично, аспірин спричинить хімічну реакцію, яка перетворить частину сірчаної кислоти на оцтову. Цієї потужності повинно вистачити, щоб авто завелось.