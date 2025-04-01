ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
1 хв

Іноземець намагався втекти в Україну на велосипеді: чим закінчилось

Прикордонна служба України продовжує ефективно протидіяти незаконній міграції.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Іноземець без документів намагався перетнути український кордон на велосипеді

Іноземець без документів намагався перетнути український кордон на велосипеді / © Держприкордонслужба

Українські прикордонники затримали іноземця, який вирішив перетнути державний кордон на велосипеді. Інцидент стався на ділянці українсько-угорського кордону.

Про це повідомили в ДПСУ.

Чоловік не мав жодних документів і назвався громадянином Сенегалу. Однак після перевірки з’ясувалося, що він останні кілька років проживав у Словенії, але так і не зміг легалізуватися там.

За попередньою інформацією, іноземець намагався уникнути депортації із Словенії. Він вирішив втекти через Угорщину та дістатися України, сподіваючись знайти тут притулок.

Проте його спроба завершилася затриманням – прикордонники оперативно зреагували на незаконний перетин кордону та доставили порушника до підрозділу для подальших процедур.

Іноземця притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Крім того, буде застосована процедура реадмісії – чоловіка повернуть до Угорщини, звідки він прибув.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники та рятувальники виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж близько доби блукав горами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie