Іноземець намагався втекти в Україну на велосипеді: чим закінчилось

Іноземець без документів намагався перетнути український кордон на велосипеді / © Держприкордонслужба

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Українські прикордонники затримали іноземця, який вирішив перетнути державний кордон на велосипеді. Інцидент стався на ділянці українсько-угорського кордону.

Про це повідомили в ДПСУ.

Чоловік не мав жодних документів і назвався громадянином Сенегалу. Однак після перевірки з’ясувалося, що він останні кілька років проживав у Словенії, але так і не зміг легалізуватися там.

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За попередньою інформацією, іноземець намагався уникнути депортації із Словенії. Він вирішив втекти через Угорщину та дістатися України, сподіваючись знайти тут притулок.

Проте його спроба завершилася затриманням – прикордонники оперативно зреагували на незаконний перетин кордону та доставили порушника до підрозділу для подальших процедур.

Іноземця притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Крім того, буде застосована процедура реадмісії – чоловіка повернуть до Угорщини, звідки він прибув.

© Держприкордонслужба

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники та рятувальники виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж близько доби блукав горами.