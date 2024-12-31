Ні дня без сюрпризів: якою буде погода в Новорічну ніч

Синоптики попередили українців про погодні примхи в останній день 2024 року. Кажуть, сьогодні буде тепло, подекуди аж до +10 градусів. Дощів та рясного снігу чекати не варто, однак слід бути готовими до сильного вітру.

Якою буде погода в Україні вдень 31 грудня та чи буде сніг у новорічну ніч – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ПОГОДА В НОВОРІЧНУ НІЧ ШОКУЄ! Чого очікувати в останній день 2024 року?

Погода на останній день 2024 року

До Нового року – лічені години. 2025 от-от постукає у двері і принесе чимало сюрпризів, зокрема і погодних. Однак, найближчим часом зимової картинки за вікном не буде. Тридцять перше грудня буде в Україні теплим. Протягом дня температура повітря +2+5 градусів, у південній частині +5+10 градусів, повідомила Наталка Діденко.

"Опадів не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно, звичайно, з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області. У Києві 31-го грудня очікується погода без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів."

Характерною особливістю 31-го грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків, тому варто бути обережними. А от в ніч на перше січня в Україні очікується близько нуля, а в перший день Нового року потепліє до +4+9, а на півдні до +6+11 градусів!

Опадів не передбачається і навіть Новий рік розпочнемо із сонечком.

"2-го січня стане ще тепліше, а ось із 3-4 січня очікується в Україні похолодання. А поки що готуємось потихеньку до Нового року".

Про те, що погода у перший тиждень нового року загалом не сильно відрізнятиметься від поточної повідомила і синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. У коментарі Погода УНІАН вона розповіла, що вдень 31 грудня невеликий мокрий сніг можливий у східних та північно-східних областях. Решта території – без опадів

"Температура залишається в межах від +3° до -3° – це в нічні години. А в денні трішечки підвищиться. Тому що, якщо зараз від +3 до -2°, наприклад, практично по всій території України як в денні, так і в нічні години, то 30-31 грудня - там в денні години вже буде 0°...+6°. Тобто переважно плюсові значення, навіть навпаки – певне підвищення"

Водночас мороз залишається в Карпатах: там уночі буде -2°...-7°, а вдень – близько нуля градусів.

"Якщо дивитися надалі, то в принципі у нас ці дні - з 31 і на 1 число, знову ж таки, якихось змін поки що немає"

Синоптикиня зауважила, що 31 грудня Україну можуть зачепити "хвости" від атмосферних фронтів з північного сходу, але 1-2 січня знову переважатиме погода без опадів. Більш відчутні зміни можуть бути з 2-3 січня, коли на територію Європи більше впливатиме поле зниженого тиску: відповідно, над територією України також вже будуть певні атмосферні фронти. Так, вони можуть часом принести опади із заходу та південного заходу. Ці опади більше стосуватимуться вже 4 січня, утім наразі ще рано прогнозувати, якої інтенсивності та тривалості вони будуть.

"Поки що, до 2 числа, у нас відносно спокійна погода залишається. Практично як зараз. З певними нюансами температури. Але з 3 числа трішки вже буде певна зміна і вже не така стабільність".

Магнітні бурі

До слова, останній день 2024 го здивує не лише весняною погодою, а й потужною магнітною бурею. Сьогодні вона накриє Землю і досягне 7 балів. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. За даними вчених зі всього світу, магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Лікарі дотримуються загальних рекомендацій і радять в такі дні знизити навантаження – як фізичне, так і психоемоційне, більше відпочивати.

Яким буде січень

Однак, це лихо швидко мине, а за ним прийде інше. В січні в Україні варто очікувати на мороз. Середня температура цього місяця коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня. От тоді і вдарять морози до -18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

Яким буде лютий

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня температура повітря буде додатною – +1... -2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Якою буде погода взимку

Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. Українцям слід очікувати на морози до -20 градусів та хуртовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю для Главреда і повідомив, чи варто чекати погодних аномалій у грудні.

Коли вдарять морози

А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня.

Взимку важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Варто дотримуватися принципу багатошаровості. Тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Раніше йшлося про те, що 1 січня температура повітря становитиме +5+9 градусів, а в південній частині +9+12 градусів. А 2 січня в Україні ще більше потепліє, до +9+14 градусів.

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