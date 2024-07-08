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Ні евакуації, ні БК: ГУР знищує лінії постачання окупантів - що відомо

Ні евакуації, ні БК: ГУР знищує лінії постачання окупантів - що відомо

Спецпризначенці ГУР МО / Фото ілюстративне

Складність або відсутність логістики прирікає російську піхоту на неминучу смерть.

Українські розвідники на фронті ріжуть російським окупантам лінії постачання. Через це вони не можуть отримувати вчасно боєкомплект та евакуювати з поля бою поранених. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

“Жодної пощади ― розвідники на фронті ріжуть росіянам лінії постачання. Наша мета ― відрізати  росіянам постачання боєприпасів та позбавити варіантів легкої евакуації з поля бою.  Отже, тому спецпідрозділ ГУР МО України “Кабул 9” продовжує нищити техніку загарбників: палити їхні “урали”, “буханки”, “шишиги” та інший транспорт”, - наголосили в ГУР.

Там також додали, що складність або відсутність логістики прирікає російську піхоту на неминучу смерть — окупанта не врятує ніхто і ніщо.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні.

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