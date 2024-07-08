Ні евакуації, ні БК: ГУР знищує лінії постачання окупантів - що відомо

Складність або відсутність логістики прирікає російську піхоту на неминучу смерть.

Українські розвідники на фронті ріжуть російським окупантам лінії постачання. Через це вони не можуть отримувати вчасно боєкомплект та евакуювати з поля бою поранених.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

“Жодної пощади ― розвідники на фронті ріжуть росіянам лінії постачання. Наша мета ― відрізати росіянам постачання боєприпасів та позбавити варіантів легкої евакуації з поля бою. Отже, тому спецпідрозділ ГУР МО України “Кабул 9” продовжує нищити техніку загарбників: палити їхні “урали”, “буханки”, “шишиги” та інший транспорт”, - наголосили в ГУР.

Там також додали, що складність або відсутність логістики прирікає російську піхоту на неминучу смерть — окупанта не врятує ніхто і ніщо.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні.

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