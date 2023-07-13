Ні грошей, ні чоловіка: на Тернопільщині жінка віддала "багатому іноземцю" 2 тисячі доларів

У Тернопільській області "заможний європеєць" виманив у жінки 2 тисячі доларів. Він пообіцяв їй прислати дорогий подарунок, за який потрібно сплатити "митні збори".

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, жителька Тернопільської області в соціальних мережах познайомилась з "іноземцем". Він розповів їй, що мешкає у Європі та самостійно виховує дітей, оскільки його дружина померла.

"Європеєць" додав, що він заможний та хоче зробити своїй новій подрузі подарунок - відправити пакунок з великою сумою грошей, щоб "вона витратила ці кошти на себе та відпочинок". Жінка погодилась та очікувала на кошти. Тоді до неї зателефонували нібито зі служби доставки та пояснили, що за пакунок потрібно заплатити 2 тисячі доларів митних зборів.

Оскільки мешканка Тернопільщини думала, що новий коханий прислав їй більше коштів, то віддала за доставку усі заощадження та ще і взяла кредит, проте бандеролі так і не дочекалась. Після цього вона звернулась до поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство.

"Подібна афера не нова. Насправді шахраї діють на території України, ніякого нареченого із США чи Європи не існує, та й посилки з-за кордону транспортуються та сплачують іншим способом", - наголошують у поліції.

Нагадаємо, у Тернополі в родички зниклого безвісти воїна виманили 30 тисяч грн.

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