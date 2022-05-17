"Ни х** у нас нет, Россия - великая держава": окупант скаржиться на "Байрактари" та роботу українських артилеристів

"Ни х** у нас нет, Россия - великая держава": окупант скаржиться на "Байрактари" та роботу українських артилеристів

Російські окупанти бояться воювати з ЗСУ через отриману від західних партнерів України зброю.

Російські вояки заздрять, що в українців є "Байрактари", та з жахом очікують на нове постачання іноземної зброї Збройним силам.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

"Байрактары" - тема. Они птичку запустили, она все снимает, а они потом по нам х**рят. Нам бы беспилотники еб*чие. Ни х** у нас нет, мы - лохи е***ные, Россия - великая держава", – скаржиться своєму другові контрактник, який воює на Запоріжжі.

Окупант сам сміється з постачання Росією безпілотників своїм військовим. За його словами, їх мають тільки ті підрозділи, які їх самі купують.

"Сами замутили ту спецоперацию... россия е*учая, фермеры нам собирают деньги, чтобы купить квадрики", - жаліється він товаришеві.

Він додає, що російські військовослужбовці стежать за постачанням зброї Україні з-за кордону.

"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жопа…" - передбачає російський окупант.

Нагадаємо, що 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про лендліз для України. У його межах – збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи починає вже Україна отримувати важку артилерію, завдяки якій можна швидше звільнити захоплені окупантами території.

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