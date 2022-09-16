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Ні мотоцикла, ні грошей: шахраї нажилися на мешканцеві Хмельниччини

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Ні мотоцикла, ні грошей: шахраї нажилися на мешканцеві Хмельниччини

Фото: pixabay.com

Шахраї не припиняють наживатися на довірливих українцях.

У пастку зловмисників потрапив мешканець Шепетівки, що у Хмельницькій області. Чоловік хотів придбати мотоцикл, але залишився і без транспорту, і без грошей. 

Про це повідомили в Шепетівському районному управлінні поліції.

Чоловік в Інтернеті натрапив на оголошення про продаж транспорту. Воно його зацікавило. З так званим "продавцем" сконтактував у месенджері. Йому пообіцяли якісний товар. Втім, для купівлі варто було здійснити передоплату. Сума становила 37 тисяч гривень, але довірливий чоловік гроші таки переказав.

Після отримання коштів псевдопродавець із чоловіком на зв’язок більше не виходив.

"Вкотре нагадуємо громадянам, що купівлі онлайн треба здійснювати лише за умови післяплати. В жодному разі не переказуйте кошти наперед, якими б переконливим не здавався покупець чи продавець",  - наголошують у поліції.

Як повідомлялося, рекордний ажіотаж на дрова став новим полем для шахрайства. Як вберегтися і купити "легальну" деревину - у матеріалі ТСН.

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Дата публікації
Перегляди
433
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