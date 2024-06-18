Ні одружитися, ні купити квартиру, ні скласти заповіт без ТЦК: в Мінюсті пояснили, коли потрібен військово-обліковий документ

Денис Малюська наголосив, що, говорячи про адміністративні послуги, він мав на увазі лише ті, що належать до його відомства.

У громадян України можуть попросити пред’явити військово-обліковий документ під час надання адміністративних послуг, які входять до компетенції органів Міністерства юстиції.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у коментарі "Апострофу".

Малюська наголосив, що, говорячи про адміністративні послуги, він мав на увазі ті, що належать до його відомства.

Зокрема, це:

реєстрація права на нерухоме майно та бізнес (зокрема – вирішення питань банкрутства);

реєстрація актів цивільного стану;

нотаріальні послуги;

міжнародна правова допомога.

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"Наприклад, реєстрація транспортного засобу: до цього ми не маємо стосунків, це послуга МВС. І радити, чи вимагати під час реєстрації автомобіля військовий квиток – це не наша компетенція. А от коли йдеться про реєстрацію шлюбу, там у заяві є графа, пов'язана із ставленням до військової служби. І у РАГСі цілком можуть попросити показати військовий квиток. Але можуть і не просити – просто записати за словами нареченого номер документа. А можуть взагалі вписати до графи: військово-обліковий документ не пред'явлено", – розповів Малюська.

Втім, від початку повномасштабної війни з Росією під час реєстрації шлюбу військово-обліковий документ просять показати все частіше.

Міністр зазначив, що ця норма вже частково практикується, і підкреслив, що критично важливих послуг вона не стосується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони дали пояснення, чи з’являться в "Резерв+" повістки на ВЛК.

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