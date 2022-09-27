"Ні підготовки, ні стільбищ, ніх*я": мобілізовані росіяни, ледь не плачучи, розповідають, що їх одразу відправили на фронт (відео)

Російські мобілізовані ще перед відправкою відчувають, що можуть не повернутися додому з України.

Ледь стримуючи сльози, вони розповідають, що їх одразу кинули в Україну без жодних навчань.

Про це вони повідомили, записавши відео.

"Всім привіт, на зв'язку перший танковий полк. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Офіційно командир полку підтвердив цю інформацію. 29-го вересня в нас відправлення до України, в Херсон. Думайте самі, вирішуйте самі, що з цим робити. Ні стільбищ, ні тактичної, ні теоретичної підготовки, ніх*я не було", - сказав солдат.

З його вигляду помітно, що він розуміє, чим все для нього і його танкового полку може закінчитися.

Нагадаємо, Україна поважає міжнародне право, тому окупанти мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot). Через нього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими приймає звернення від військовослужбовців і гарантує дотримання Женевських конвенсій щодо лікування військовополонених.

Також для окупантів, охочих здатися в полон, та їхніх родин також діє "гаряча лінія". Для отримання інформації слід телефонувати за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

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