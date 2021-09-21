Ні пройти, ні пролізти: у Харкові жінка зробила із квартири сміттєзвалище і труїть смородом сусідів (відео)

Ні пройти, ні пролізти: у Харкові жінка зробила із квартири сміттєзвалище і труїть смородом сусідів (відео)

Пенсіонерка зносила до квартири усілякий непотріб протягом багатьох років.

У Харкові літня жінка влаштувала із своєї квартири смітник. Вона збирає на вулиці усілякий непотріб і зносить його до свого помешкання.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Типичный Харьков".

Пенсіонерка мешкає у багатоквартирному будинку на вулиці Академіка Павлова. Місцеві розповідають, що бабуся психічнохвора, у неї старечий розлад "синдром Плюшкіна" (Ред. - різновид нав'язливої поведінки, що проявляється у збиранні, накопиченні та зберіганні речей, які не використовуються у повсякденному житті). З квартири йде сморід, який поширюється усім під'їздом.

Жінка вже по зав'язку завалила свою квартиру сміттям. Щоб потрапити всередину, необхідно буквально пролазити горами непотребу.

"Вся кімната, кухня, ванна і туалет майже до стелі забиті сміттям. Бабуся пересувається поповзом уздовж стелі через вузькі проходи. Там же вона спить, їсть і ходить в туалет", - повідомляють очевидці.

За словами жителів, багато років бабусю влаштовував стан справ і вона навідріз відмовлялася щось з цим робити, але нарешті вдалося з нею домовитися про вивезення сміття і повернення її до нормального життя.

От тільки біда - сміття накопичилося стільки, що для його розчищення потрібна допомога небайдужих громадян. Зараз волонтери збирають усіх охочих, хто може долучитися до прибирання сміття з квартири пенсіонерки.

Нагадаємо, що у Києві жінка виливає нечистоти з вікна, лається і живе в захаращеній квартирі з тарганами. Вона місяцями стягує до домівки непотріб, інколи кидає його просто на голови перехожим. Сусіди неодноразово звертались і до медиків, і до поліцейських, але ради жінці ніхто не дає.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання