Ні світла, ні тепла: на Полтавщині після російських атак комунальний жах

Блекаут / © ТСН.ua

Унаслідок масованого ворожого обстрілу 8 листопада постраждала енергосистема всієї країни. На Полтавщині енергетики змушені обмежувати споживання, щоб стабілізувати ситуацію.

Як повідомляє АТ «Полтаваобленерго», протягом дня тривають роботи з усунення наслідків атаки. Енергетики досі на робочих місцях. Є висока ймовірність, що відновлювальні роботи триватимуть «ще певний час до повної стабілізації».

Попри складну ситуацію, медичні заклади Полтави працюють у звичному режимі. Усі лікарні забезпечені генераторами, тож навіть під час відключень критичне обладнання працює без збоїв. Створено запаси пального для автономної роботи на кілька діб.

Щодо тепла, у «Полтаватеплоенерго» повідомили: якщо електрику не відновлять до вечора, котельні запустять від генераторів. У Полтавській ОВА пізніше додали, що у нічний час котельні таки переведуть на резервні джерела живлення.

Транспортний колапс

Увечері 8 листопада у зв’язку з застосуванням графіків відключення електроенергії рух тролейбусів у Полтаві було повністю зупинено.

Протягом дня електротранспорт курсував лише частково, на ділянці Інститут зв’язку — Центр — Південний вокзал — Левада. На маршрути додатково вийшли автобуси приватних перевізників.

Також, 8 та 9 листопада вуличне освітлення працюватиме в «черговому режимі». Світитимуть лише основні вулиці вздовж тролейбусних маршрутів для безпеки пішоходів.

Також КП «Полтававодоканал» повідомило, що всі критичні об’єкти підприємства перевели на резервне живлення. Проте, мешканців попередили про можливі перебої із водопостачанням у ніч на 9 листопада — з 22:00 до 7:00.

Влада також наполегливо просить мешканців утриматися від користування ліфтами. Це дозволить уникнути ризику застрягання у кабіні під час знеструмлення. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, але зупинки ліфтів пов’язані виключно з відключеннями.

У місті діють пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити телефон і отримати допомогу.

Нагадаємо, мешканці Ізюма 8 листопада також залишилися без електропостачання через серйозні пошкодження енергомереж за межами громади, спричинені масованою російською атакою по енергетичній інфраструктурі. Ремонтні бригади працюють безперервно, однак масштаб руйнувань не дозволяє швидко відновити подачу світла.