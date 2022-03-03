"Ні в Росії, ні на Заході ніхто не вірив, що ми протримаємося тиждень": міністр оборони звернувся до українців

"Ні в Росії, ні на Заході ніхто не вірив, що ми протримаємося тиждень": міністр оборони звернувся до українців

Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців. Він похвалив супротив ЗСУ, Нацполіції, СБУ, тероборони, медиків, рятувальників, комунальників та звичайних громадяни у боротьбі з окупантом.

Про це він сказав на своїй сторінці у фейсбук.

"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося – 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.

Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас.

Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.

Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.

Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.

Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.

Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи.

Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо.Слава Україні!", - написав Резніков.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 5840 осіб,

літаків – 30,

гелікоптерів – 31,

танків ‒ до 211,

бойових броньованих машин ‒ 862,

артилерійських систем – 85,

засоби ППО - 9,

РСЗВ - 40,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

легкі швидкісні катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: