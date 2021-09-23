"Ніби газ вибухнув, розбудила дитину і вхопила теплий одяг": українці розповіли, як їх налякав землетрус

У соцмережах люди розповідають, як проснулись від підземних поштовхів. У когось боліла голова, а в декого і прихопило серце. Інші ж схопились за документи.
Сьогодні, 23 вересня, в Україні стався землетрус о 6:18-6:20 год. Епіцентром події стало село Нагоряни Чортківського району, Тернопільської області, що 114 км від Тернополя. Відчули підземні поштовхи на Прикарпатті та Хмельниччині.
Про це повідомляє кореспондетка ТСН Світлана Павук.
Землетрус зафіксували на глибині - 10 км.
"Землетрус на Тернопільщині і Франківщині. Німецький науково -дослідний центр геологічних наук (GFZ) повідомив про землетрус магнітудою 4,3 бали. Про руйнування поки повідомлень немає. Все ок, але потрусило добряче", - написала народна депутатка Євгенія Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.
Жителька Тернопільщини Наталія Волощук оприлюднила відео з камер спостереження, які зафіксували підземні поштовхи.
"Землетрус. Камера зняла взрив, і як стіни хати трусило", - написала жінка
Місцеві мешканці діляться враженнями від землетрусу у соцмережах:
- С.Товстолуг 12 км від Тернополя. Проснулась від того, що трясло на ліжку (щось таке, як лежиш і їдеш у поїзді, але короткими ривками). Після того, як проснулась, трясло ще секунд 5-7, що встигла отямитись і зрозуміти, що це землетрус...Збудила дитину і батьків. Вхопила теплий верхній одяг і документи (всяке ж буває) і прислухалася чи не повторяється. Папугаї метушилися, сиділи у клітці внизу, кіт набондючений був, наляканий. Так що, потрясло, я б сказала, досить нормально. Дякувати Богу, минуло без пригод.
- В Гаї Тернопільский район трусануло будинок, нібито під ним в землі щось рвонуло.
- 6:20 ранку затрусилася стінка, задзеленчало скло. Кілька секунд перед тим закололо серце і я проснулася, і в ту ж мить, заплакала 5 місячна дитина (Копичинці).
- Теребовля. Зеленче. Відчула сильний звук, ніби газ вибухнув і трясло. Дуже добре було чути.
- В Козові о 6:20 в сусідній кімнаті сервантом добре потрясло. Всі проснулись, було трохи неприємне відчуття.
- М. Заліщики 6:18 трусило добряче, в шафі відчинилися двері, дуже гуділо. Спочатку незрозуміла, думала, що поїзд їде.
- Так, був гуркіт, а потім почало трясти (м. Бучач).
- 6:18 місто Івано-Франківськ: на сьомому поверсі колисало.
- Теж відчули в 6:20 ранку. Хмельниччина.
- Теж почула, думала гримить, проснулася від звуку і увімкнула світло. А перед тим дуже сильно боліла голова, тиск. (Збараж).
Нагадаємо, землетрус зафіксували на невеликій глибині 10 км, фактично на межі Тернопільської й Івано-Франківської областей. Підземні поштовхи відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької і Чернівецької областей.