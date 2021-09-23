"Ніби газ вибухнув, розбудила дитину і вхопила теплий одяг": українці розповіли, як їх налякав землетрус

"Ніби газ вибухнув, розбудила дитину і вхопила теплий одяг": українці розповіли, як їх налякав землетрус

У соцмережах люди розповідають, як проснулись від підземних поштовхів. У когось боліла голова, а в декого і прихопило серце. Інші ж схопились за документи.

Сьогодні, 23 вересня, в Україні стався землетрус о 6:18-6:20 год. Епіцентром події стало село Нагоряни Чортківського району, Тернопільської області, що 114 км від Тернополя. Відчули підземні поштовхи на Прикарпатті та Хмельниччині.

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Про це повідомляє кореспондетка ТСН Світлана Павук.

Землетрус зафіксували на глибині - 10 км.

"Землетрус на Тернопільщині і Франківщині. Німецький науково -дослідний центр геологічних наук (GFZ) повідомив про землетрус магнітудою 4,3 бали. Про руйнування поки повідомлень немає. Все ок, але потрусило добряче", - написала народна депутатка Євгенія Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

Жителька Тернопільщини Наталія Волощук оприлюднила відео з камер спостереження, які зафіксували підземні поштовхи.

"Землетрус. Камера зняла взрив, і як стіни хати трусило", - написала жінка

Місцеві мешканці діляться враженнями від землетрусу у соцмережах:

С.Товстолуг 12 км від Тернополя. Проснулась від того, що трясло на ліжку (щось таке, як лежиш і їдеш у поїзді, але короткими ривками). Після того, як проснулась, трясло ще секунд 5-7, що встигла отямитись і зрозуміти, що це землетрус...Збудила дитину і батьків. Вхопила теплий верхній одяг і документи (всяке ж буває) і прислухалася чи не повторяється. Папугаї метушилися, сиділи у клітці внизу, кіт набондючений був, наляканий. Так що, потрясло, я б сказала, досить нормально. Дякувати Богу, минуло без пригод.

В Гаї Тернопільский район трусануло будинок, нібито під ним в землі щось рвонуло.

6:20 ранку затрусилася стінка, задзеленчало скло. Кілька секунд перед тим закололо серце і я проснулася, і в ту ж мить, заплакала 5 місячна дитина (Копичинці).

Теребовля. Зеленче. Відчула сильний звук, ніби газ вибухнув і трясло. Дуже добре було чути.

В Козові о 6:20 в сусідній кімнаті сервантом добре потрясло. Всі проснулись, було трохи неприємне відчуття.

М. Заліщики 6:18 трусило добряче, в шафі відчинилися двері, дуже гуділо. Спочатку незрозуміла, думала, що поїзд їде.

Так, був гуркіт, а потім почало трясти (м. Бучач).

6:18 місто Івано-Франківськ: на сьомому поверсі колисало.

Теж відчули в 6:20 ранку. Хмельниччина.

Теж почула, думала гримить, проснулася від звуку і увімкнула світло. А перед тим дуже сильно боліла голова, тиск. (Збараж).

Нагадаємо, землетрус зафіксували на невеликій глибині 10 км, фактично на межі Тернопільської й Івано-Франківської областей. Підземні поштовхи відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької і Чернівецької областей.

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