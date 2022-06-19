"Ніби потрапила до паралельної реальності": Олена Зеленська пригадала, яким був ранок її сім'ї 24 лютого

"Ніби потрапила до паралельної реальності": Олена Зеленська пригадала, яким був ранок її сім'ї 24 лютого

Перша леді України Олена Зеленська, каже, що вранці 24 лютого, коли Росія повномасштабно вторглася на територію незалежної України, ніби "потрапила до паралельної реальності".

До початку цинічного вторгнення РФ до України було багато інформації, проте у військові таємниці перша леді Олена Зеленська не була посвячена.

Про це дружина президента сказала в інтерв’ю британській газеті The Guardian.

"(До 24 лютого – ред.) було дуже багато різної інформації з різних боків. Але, звичайно, мене не посвячували у жодні військові таємниці. У мене було відчуття, ніби я потрапила в паралельну реальність... Водночас цьому важливо було також тримати себе в руках, тому увесь день (24 лютого – ред,) я провела з дивною посмішкою на обличчі — адже мені не можна було передати відчуття паніки дітям. Ми просто слідували вказівкам охорони та робили те, що нам говорили" - розповіла Зеленська.

Дружина президента також розповіла, що хотіла б повністю виключити можливість тиску на главу держави через родину.

"Звичайно, сім'ю можна використовувати для тиску на президента. І мені б не хотілося, щоб (Володимиру Зеленському - ред.) довелося обирати між інтересами родини і його президентськими обов'язками. Тому якщо був хоч найменший шанс, що таке може трапитися, його слід було виключити", - наголосила Зеленська.

Крім того, вона зазначила, що не хотіла б розкривати інформацію про те, де її сім'я провела перші місяці війни.

"Чим менше я скажу, тим в більшій безпеці перебуватиму", - підсумувала перша леді України.

Раніше Олена Зеленська вшанувала пам’ять маленьких українців, чиє життя забрала війна.

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