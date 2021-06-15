“Ніби трактор переїхав”: на Житомирщині рибалка виявив тіло парубка зі слідами жорстокої розправи

У поліції цей випадок розслідують як навмисне вбивство.

У селі Ліщин Житомирської області на березі річки Тетерев місцевий рибалка знайшов тіло 29-річного чоловіка із сусіднього села. Правоохоронці впевнені у насильницькій причині його смерті, адже на тілі загиблого виявили численні сліди від побоїв.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Як розповіли очевидці, тіло чоловіка було таким покаліченим, ніби після автомобільної катастрофи.

“Чи побитий, чи, можливо, збив трактор або машина. Дуже багато було пошкоджень”, - розповідав один з місцевих мешканців.

За словами вітчима убитого чоловіка, увечері той пішов у сусіднє село зі своїм товаришем, при цьому не був нічим стурбований і не говорив про жодні проблеми. У версію з ДТП у родині не вірять, так само сумніваються в тому, що він міг ініціювати якусь бійку - кажуть, був неконфліктним.

Один з місцевих мешканців, який відпочивав тієї ночі в центрі села разом з друзями, стверджує, що бачив чоловіка за півтори години до того, як його знайшли мертвим. Але про жодну бійку не чув.

“Я не впевнений, що за півтори години можна так людину побити. Ходили чутки, що він комусь гроші був винен”, - розповів він.

Як повідомила речниця ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко, попередньою причиною смерті є отримані тілесні ушкодження.

У поліції припускають, що чоловіка на берег річки привезли уже вбитим, щоб сховати тіло подалі від центру села.

Поліцейські розслідують цей випадок як навмисне вбивство і сподіваються, що прояснити ситуацію допоможуть свідчення товариша загиблого, який був з ним тієї ночі.

Новини України: у Житомирській області рибалка на березі річки знайшов тіло чоловіка

Нагадаємо, що раніше в одному з сіл Житомирської області невідомий обстріляв приватний будинок, в якому відпочивала родина. У результаті загинув чоловік, а його дружину з пораненням госпіталізували до реанімації.

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