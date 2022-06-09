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Ніби все вимерло: який вигляд має окупована курортна Кирилівка (відео)

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Ніби все вимерло: який вигляд має окупована курортна Кирилівка (відео)

Скріншот із відео

Через війну Росії проти України в Кирилівці цього року немає туристів. Селище окуповано, бази відпочинку не працюють. Там немає зв'язку.

Селище Кирилівка Запорізької області окуповане Росією. На початку сезону цього літа замість натовпу туристів - порожньо. Усі бази відпочинку зачинено, ніхто не продає рибу та фрукти на узбіччях, ринки і магазини не працюють.

Мешканка Мелітополя, який теж окупований, приїхала до Кирилівки і зняла на відео, який вигляд зараз має центр селища і Федотова коса.

Здається, ніби там усе вимерло. За словами жінки, червень-2022 найтепліший за останні роки, у морі немає медуз, однак майже ніхто не купається. Рибаків у морі також немає.

Вулицями ходять тільки місцеві мешканці. На автовокзалі порожньо, аквапарк, лунапарк і дельфінарій зачинені

У селищі немає зв'язку. Жінка розповіла, що її "Київстар" там не працює. Окупанти видавали російські SIM-карти, але вони скінчилися.

Нагадаємо, на базу відпочинку в курортній Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів. У селищі також міцніє партизанський рух.

Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео
Скріншот із відео / ©
Скріншот із відео

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