Ніби все вимерло: який вигляд має окупована курортна Кирилівка (відео)

Ніби все вимерло: який вигляд має окупована курортна Кирилівка (відео)

Через війну Росії проти України в Кирилівці цього року немає туристів. Селище окуповано, бази відпочинку не працюють. Там немає зв'язку.

Селище Кирилівка Запорізької області окуповане Росією. На початку сезону цього літа замість натовпу туристів - порожньо. Усі бази відпочинку зачинено, ніхто не продає рибу та фрукти на узбіччях, ринки і магазини не працюють.

Мешканка Мелітополя, який теж окупований, приїхала до Кирилівки і зняла на відео, який вигляд зараз має центр селища і Федотова коса.

Здається, ніби там усе вимерло. За словами жінки, червень-2022 найтепліший за останні роки, у морі немає медуз, однак майже ніхто не купається. Рибаків у морі також немає.

Вулицями ходять тільки місцеві мешканці. На автовокзалі порожньо, аквапарк, лунапарк і дельфінарій зачинені.

У селищі немає зв'язку. Жінка розповіла, що її "Київстар" там не працює. Окупанти видавали російські SIM-карти, але вони скінчилися.

Нагадаємо, на базу відпочинку в курортній Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів. У селищі також міцніє партизанський рух.

Скріншот із відео

Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео Скріншот із відео

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