Удар по Полтавщині 7 грудня / © ДСНС

У ніч проти 7 грудня російські окупанти завдали масованого повітряного удару по місту Кременчук Полтавської області.

Як жителі Кременчука пережила цю атаку, розповідає «Суспільне».

«Дуже, дуже страшно. І подітися нікуди. …далеко бомбосховище, а всі з ціпками, з милицями. Як ми можемо бігти? Із опівночі до 3:00 — спочатку потроху, потім сильніше і сильніше (чутно обстріл — ред.). І ось уявіть, який ажіотаж. На першому поверсі сидять на лавках люди, у коридорах між стінами стоїмо», — розповіла місцева мешканка Валентина Курочка.

Пані Віра приїхала до Кремечука зі зруйнованого окупантами Бахмута. Наразі вона проживає в одному з місцевих гуртожитків. Каже, що вночі її розбудив гул російських «Шахедів».

«Спустилися вниз. Вимкнули світло, потім поступово вимкнули опалення, потім воду. І так ми просиділи до 03:00 на першому поверсі. Це жах. Відчуття, що я знову потрапила у своє місто», — каже переселенка з Бахмута.

За її словами, станом на ранок у гуртожитку немає опалення та води.

Нагадаємо, що у Кременчуку після чергового масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури зафіксовано перебої зі світлом, водою та теплом.

Мер міста запевнив, що наразі триває ліквідація наслідків та відбувається поетапне відновлення світла, води та теплопостачання.