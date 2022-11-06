"Ніч бажано провести в сховищі": мешканців Дніпропетровщини повідомили про небезпеку

Мешканців Нікополя на Дніпропетровщині повідомили про небезпеку у зв'язку з можливим пересуванням російської техніки на протилежному березі водосховища.

Ніч проти 7 листопада бажано провести в сховищі, зазначив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Він також попросив мешканців прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях.

"Друзі, є інформація щодо можливого пересування техніки ворога на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях. Ніч бажано провести в сховищі", - написав Євтушенко.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російська армія вісім разів обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. РФ завдала ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Обстріли регіонів 6 листопада: рашисти вдарили з РСЗО та артилерії по Дніпропетровщині

Читайте також: