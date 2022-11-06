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"Ніч бажано провести в сховищі": мешканців Дніпропетровщини повідомили про небезпеку

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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1285
Час на прочитання
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"Ніч бажано провести в сховищі": мешканців Дніпропетровщини повідомили про небезпеку

Фото: Associated Press

Місцевих мешканців попросили залишити вулиці.

Мешканців Нікополя на Дніпропетровщині повідомили про небезпеку у зв'язку з можливим пересуванням російської техніки на протилежному березі водосховища.

Ніч проти 7 листопада бажано провести в сховищі, зазначив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Він також попросив мешканців прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях.

"Друзі, є інформація щодо можливого пересування техніки ворога на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях. Ніч бажано провести в сховищі", - написав Євтушенко.

Нагадаємо,  у ніч проти 6 листопада російська армія вісім разів обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. РФ завдала ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах. 

Обстріли регіонів 6 листопада: рашисти вдарили з РСЗО та артилерії по Дніпропетровщині

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Дата публікації
Перегляди
1285
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