Терехов розповів про 6 влучань КАБів, розтрощені мережі та постраждалих

У ніч з 20 на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Харкову. Зафіксовано влучання шести КАБів.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає «Суспільне».

За його словами, росіяни розтрощили мережі деяких комунальних підприємств і пошкодили приватні будинки. 8 людей звернулися до лікарів.

«Ніч була дуже важка для Харкова. Було влучання шести КАБів… Що стосується світла, то світло є, але було розтрощено мережі „Міськсвітла“. Крім цього, було пошкоджено газопровідні мережі. Зараз усі працюють, для того щоб якнайшвидше усунути все», — сказав Терехов.

У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджені 12 приватних будинків, а також цивільне підприємство. На місці працюють рятувальники та поліція, триває ліквідація наслідків нічного удару.

Дата публікації 12:52, 21.10.25

