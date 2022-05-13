"Ніч була суцільною повітряною тривогою": яка ситуація у Дніпрі та області

Ніч проти 13 травня на Дніпропетровщині була "суцільною повітряною тривогою". Проте місто Дніпро та область не зазнали обстрілів з боку російських окупантів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Сімдесят дев‘ятий день повномасштабної війни. Дніпропетровщина, в нас все спокійно. Протягом ночі в області надзвичайних ситуацій не сталося", - додав голова обласної ради Микола Лукашук.
Нагадаємо, із історичного музею Дніпра "евакуювали" величезні люстри через загрозу авіаударів.
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