Ніч масованих атак: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів росіянами Дніпропетровщини (фото)

Дніпропетровщина в ніч проти 10 жовтня опинилася під масованими атаками росіян.
Росіяни били по 4 районах Дніпропетровської області ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією. На щастя, минулося без жертв.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч масованих атак…У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську", - пише посадовець.
У Нікополі у результаті обстрілів РФ понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків зруйновані. Також росіяни завдали пошкоджень господарським спорудам, авто, газогонам та електромережі.
Крім того, у Нікополі через атаку росіян знеструмилися оселі понад 2 000 містян. Більшість енергетики уже підключили.
"Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих", - додав Резніченко.
Армія РФ "Ураганами" ударила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Ніхто з людей не постраждав. Масштаби руйнацій наразі уточнюються.
У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється.
На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. ППО знищила їх.
Україна під обстрілами
Росіяни цієї ночі й ранку посили терор щодо українців. Під потужними обстрілами у ніч проти 10 жовтня були, зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпропетровщина, а зранку вибухи лунають в Києві, Дніпрі, Хмельниччині.
У Запоріжжі цієї ночі армія країни-агресорки знову розбомбила житлову багатоповерхівку. Попередньо, одна людина загинула, ще 5 постраждали.
Миколаїв окупанти атакували ракетами С-300. Попередньо, без жертв.
У Дніпрі від ранку було чутно вибухи. Густий дим піднявся над місцем "прильоту".
Також вибухи чули жителі Києва. У Мережі повідомляють про начебто влучання в центрі міста.
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