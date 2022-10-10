Ніч масованих атак: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів росіянами Дніпропетровщини (фото)

Дніпропетровщина в ніч проти 10 жовтня опинилася під масованими атаками росіян.

Росіяни били по 4 районах Дніпропетровської області ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч масованих атак…У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську", - пише посадовець.

У Нікополі у результаті обстрілів РФ понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків зруйновані. Також росіяни завдали пошкоджень господарським спорудам, авто, газогонам та електромережі.

Крім того, у Нікополі через атаку росіян знеструмилися оселі понад 2 000 містян. Більшість енергетики уже підключили.

"Російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих", - додав Резніченко.

Армія РФ "Ураганами" ударила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Ніхто з людей не постраждав. Масштаби руйнацій наразі уточнюються.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється.

На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. ППО знищила їх.

Україна під обстрілами

Росіяни цієї ночі й ранку посили терор щодо українців. Під потужними обстрілами у ніч проти 10 жовтня були, зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпропетровщина, а зранку вибухи лунають в Києві, Дніпрі, Хмельниччині.

У Запоріжжі цієї ночі армія країни-агресорки знову розбомбила житлову багатоповерхівку. Попередньо, одна людина загинула, ще 5 постраждали.

Миколаїв окупанти атакували ракетами С-300. Попередньо, без жертв.

У Дніпрі від ранку було чутно вибухи. Густий дим піднявся над місцем "прильоту".

Також вибухи чули жителі Києва. У Мережі повідомляють про начебто влучання в центрі міста.

Читайте також: