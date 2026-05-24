У ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

ТСН.ua зібрав усі головні подробиці масованої атаки РФ 24 травня.

Атака РФ на Київ — що відомо

У Києві зафіксовано пошкодження більш ніж на 40 локаціях, які охопили всі райони міста. За попередніми даними КМВА, дві людини загинули, ще 33 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Шевченківський район

Вибухова хвиля серйозно пошкодила станцію метро «Лук’янівська» — вибито двері та конструкції ескалатора, уламками поранено чоловіка. Станцію та вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик» тимчасово зачинено.

Також у районі сталося влучання у бізнес-центр, пошкоджено будівлю музею ГУ ДСНС, виникла пожежа у школі (300 кв. м) та на ринку. У 9-поверховому житловому будинку удар припав між 8 та 9 поверхами, де загинула одна людина та 13 постраждали. Надійшла інформація про заблокованих людей в укритті.

Солом’янський район

Російський БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа на рівні 20–23 поверхів. Пошкоджено також склади у промзоні.

Печерський район

Займання сталося на 13 поверсі 20-поверхової новобудови.

Оболонський район

Горіли житловий будинок, 16-поверхова висотка на рівні 12–13 поверхів та будівельний гіпермаркет.

Подільський, Дарницький та інші райони

У Дарницькому районі горіла покрівля двоповерхового гуртожитку (150 кв. м), проводилася евакуація. У Деснянському районі уражено торговельний центр та супермаркет.

У Дніпровському та Святошинському районах зафіксовано влучання у приватний та дев’ятиповерховий будинки відповідно.

Унаслідок обстрілу руйнувань зазнав головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності.

«У результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс „Укрпошта“ на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати — значить, буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей», — повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Атака РФ на Київщину

Влучання та падіння уламків зафіксовані в усіх районах Київщини. У Фастівському районі госпіталізовано двох жінок, пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, у селі Віта-Поштова згоріли дві оселі.

У Бучанському районі пошкоджено підприємство, склади, логістичний центр у Горенці та будинки у Вишневому і Крюківщині. Кількість постраждалих зросла до 9. Серед них дитина — дівчинці немає ще й року. Також відомо, що ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах.

У Вишгороді зафіксовано влучання в багатоповерхівку. В Обухівському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та сауну.

РФ атакувала Білу Церкву балістичною ракетою середньої дальності «Орешник». Білій Церкві горіли три гаражі.

Атака РФ на Черкащину

У Черкасах російський дрон поцілив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа з 5 по 9 поверхи.

«Зазнав атаки рф наш обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах із 5 по 9 поверхи. Її вже ліквідували. Маємо 11 травмованих, двоє — це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні», — зазначив керівник ОВА Ігор Табурець.

У Золотоніському районі Черкащини російська крилата ракета пошкодила нефункціонуючу ферму, обійшлося без жертв.

Атака РФ на Кіровоградщину

У Великовисківській громаді Кропивницького району внаслідок атаки безпілотників пошкоджено 16 житлових будинків, на території одного з домоволодінь ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Атака РФ на Хмельниччину

За даними моніторингових ресурсів, Росія випустила дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Одна з них упала в районі Старокостянтинова, інша — на підльоті до Києва. Офіційної інформації від влади щодо наслідків наразі не надходило.

Масована атака РФ — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Причиною став виліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Також у соцмережах поширюють відео моменту влучання російського безпілотника у підйомний кран у Києві.

