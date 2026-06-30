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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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585
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Ніч може бути неспокійною: Марцінків звернувся до мешканців Франківська

Жителів Івано-Франківська закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними у нічний час.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ніч може бути неспокійною: Марцінків звернувся до мешканців Франківська

У Івано-Франківську попередили про можливу небезпеку вночі / © tsn.ua

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців бути уважними до сигналів повітряної тривоги у нічний час.

Про це Марцінків написав у Телеграм-каналі.

«Будьте уважні до нічної можливої тривоги!» — зазначив мер.

Він закликав жителів міста не ігнорувати сповіщення про небезпеку та у разі оголошення тривоги пройти до укриттів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про загрозу удару по Чернігівській області з Брянщини. Він повідомив, що найбільш реалістичним сценарієм є удар з Брянської області РФ на територію Чернігівщини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
585
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