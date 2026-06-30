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Ніч може бути неспокійною: Марцінків звернувся до мешканців Франківська
Жителів Івано-Франківська закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними у нічний час.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців бути уважними до сигналів повітряної тривоги у нічний час.
Про це Марцінків написав у Телеграм-каналі.
«Будьте уважні до нічної можливої тривоги!» — зазначив мер.
Він закликав жителів міста не ігнорувати сповіщення про небезпеку та у разі оголошення тривоги пройти до укриттів.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про загрозу удару по Чернігівській області з Брянщини. Він повідомив, що найбільш реалістичним сценарієм є удар з Брянської області РФ на територію Чернігівщини.