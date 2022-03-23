"Ніч не була спокійною": міський голова Апостолового на Дніпропетровщині про ситуацію в районі

"Ніч не була спокійною": міський голова Апостолового на Дніпропетровщині про ситуацію в районі

За словами міського голови, ЗСУ вдалося відбити атаки ворога на підступах до Дніпропетровської області.

Окупанти намагаються прорватися до Дніпропетровської області, але сили тероборони та ЗСУ їх стримують у щоразу відкидають.

Про це повідомляє голова міста Апостолове Андрій Оса.



"Ніч не була спокійною. Ви чули дуже гучні постріли: працювали Збройні Сили України. ⠀

Високоточною великокаліберною зброєю було завдано удари по позиціях ворога неподалік кордону з Дніпропетровщиною. Ворог поніс втрати. Були повітряні тривоги. На щастя, все обійшлося. Вкотре наголошую на неприпустимості ігнорування сирени", - повідомив Оса.

Він додав, що українські захисники продовжують стримувати противника на підступах до Дніпропетровської області з Херсонського напрямку та виконують оборонні завдання.

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Нагадаємо, що бійці полку «Азов» разом із представниками інших підрозділів ЗСУ ліквідували ворожу бронетехніку. Також було знищено спецназ ГРУ військової частини з Кабардино-Балкарської Республіки. Азовці вже встигли поглузувати з цих горе-вояків: «довше їхали, ніж воювали».