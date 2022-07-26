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Ніч повітряних тривог і обстрілів: російська армія обстріляла Дніпропетровську область

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Ніч повітряних тривог і обстрілів: російська армія обстріляла Дніпропетровську область

Фото: Associated Press

Армія-країни агресорки не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину.

У ніч проти 26 липня російська армія вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах області. Окупанти обстріляли кілька громад. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

 У Широківській громаді росіяни поцілили зі ствольної артилерії по селу Кошове. Внаслідок атаки ошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали, наголошують в ОВА.

Червоногригорівську та Марганецьку громади російські війська накрили вогнем з РСЗВ. Обійшлося без жертв та руйнувань. 

Голова області наголосив, що в інших районах на ранок 26 липня спокійно. 

До слова, десятирічна дівчинка зазнала поранень напередодні, коли росіяни гатили по НІкопольському району, розповіли у ТСН. Зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено газогін. Життю пораненої дитини загрози нема. Окупанти також завдали ракетного удару по Дніпровському району. За попередньою інформацією, ракети випустили з літака. Вони влучили вони агропідприємство: в ангарах із сіном спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджені свиноферма та зерносховище.

Як повідомлялося, армія країни-агресорки Російської Федерації очікує контрнаступу Збройних Сил України на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Саме тому російські окупаційні війська зміцнюють позиції на цих напрямках. 

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