Ніч у горах ледь не стала останньою: рятувальники евакуювали двох туристів на Закарпатті

Двоє молодих людей застрягли на Чорногірському хребті на Закарпатті. / © ДСНС України

У горах Закарпаття співробітники ДСНС провели операцію з порятунку двох молодих мандрівників, які отримали обмороження під час походу Чорногірським хребтом. 22-річна киянка та 21-річний мешканець Житомира звернулися по допомогу після ночівлі в наметі при низьких температурах.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

«До рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що в горах замерзають двоє молодих людей — 22-річна мешканка Києва та 21-річний мешканець Житомира. Дівчина повідомила, що вони подорожували Чорногірським хребтом та надвечір вирішили розкласти намет для ночівлі. Через низькі температури та промокле взуття туристи почали сильно мерзнути», — зазначили рятувальники.

Також додали, що вже вранці мандрівник побачили на ногах ознаки обмороження і зрозуміли, що без допомоги рятувальників не зможуть самостійно пересуватися. Фахівці ДСНС виявили групу в районі полонини Балцатул. Рятувальники надали першу допомогу: зігріли молодих людей гарячим чаєм та розпочали евакуацію.

Через складні погодні умови та стан потерпілих транспортування здійснювали комбінованим методом: спочатку туристів по черзі перевозили снігоходом до всюдихода «Богун», яким згодом спустили з гір.

Рятувальна операція завершилася в селі Говерла, куди доставили мандрівників. Там на них уже чекали працівники екстреної медичної допомоги. Потерпілих госпіталізували для подальшого обстеження та лікування обморожень.

Нагадаємо, до України наближається південний циклон з Балкан. Синоптики попереджають про снігопади, хуртовини, сильний вітер та морози.

