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Ніч в Енергодарі минула без надзвичайних ситуацій, все ще є проблеми зі зв’язком

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Також є проблеми з продуктами харчування.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що ніч у місті минула без надзвичайних ситуацій. Однак все ще залишаються великі проблеми зі зв’язком у місті, а також інших населених пунктах області. 
 
Є проблеми з продуктами харчування через відсутність поставок. 

"З більш-менш оптимістичного. Тим не менш Хліб  печуть. Овочі та деякі інші сільгосппродукти продають на вулицях міста( у дворах та біля магазинів). Назвати точні місця продажу не можемо через відсутність повної комунікації", - повідомив він. 

Мер також зазначив, що в разі критичної ситуації в шкільних столових будуть відкриті громадські їдальні, де один раз на день можна буде поїсти тим, у кого не залишилося жодних запасів продуктів. 

Нагадаємо, російські окупанти при захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі стріляли по ній із танка.

Зараз ЗАЕС знаходиться частково в руках російських збройних сил.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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