Ніч в Енергодарі минула без надзвичайних ситуацій, все ще є проблеми зі зв’язком

Ніч в Енергодарі минула без надзвичайних ситуацій, все ще є проблеми зі зв’язком

Також є проблеми з продуктами харчування.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що ніч у місті минула без надзвичайних ситуацій. Однак все ще залишаються великі проблеми зі зв’язком у місті, а також інших населених пунктах області.



Є проблеми з продуктами харчування через відсутність поставок.

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"З більш-менш оптимістичного. Тим не менш Хліб печуть. Овочі та деякі інші сільгосппродукти продають на вулицях міста( у дворах та біля магазинів). Назвати точні місця продажу не можемо через відсутність повної комунікації", - повідомив він.

Мер також зазначив, що в разі критичної ситуації в шкільних столових будуть відкриті громадські їдальні, де один раз на день можна буде поїсти тим, у кого не залишилося жодних запасів продуктів.

Нагадаємо, російські окупанти при захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі стріляли по ній із танка.

Зараз ЗАЕС знаходиться частково в руках російських збройних сил.