Ніч вибухів в Росії та Криму: Сили оборони здійснили серію ударів по ключових об’єктах ворога

Вибух. / © Associated Press

Вночі проти 28 квітня Сили оборони України вразили десятки об’єктів в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вкотре вражено НПЗ в Туапсе.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вночі 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї. На території підприємства сталися «прильоти» БпЛА. Внаслідок влучання виникла пожежа.

«Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України. Масштаби завданих збитків уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Вночі було уражено радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» в районі Охотничого, що в тимчасово анексованому Криму. Також на півострові, неподалік села Овражки, під прицілом опинилися загарбник.

Окрім того, впродовж минулої доби безпілотники атакували командно-спостережні пункти військових РФ поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки, склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, а також Старобогданівки на Запоріжжі. В околицях Голої Пристані у Херсонській області завдано ударів по пункту управління БпЛА.

Атака на НПЗ в Туапсе

Вночі 28 квітня було знову атаковано нафтопереробний завод, що в місті Туапсе Краснодарського раю РФ. Російське Міноборони заявила про нібито успішне відбиття атаки, а пожежа, що виникла на підприємстві, сталася у результаті падіння уламків збитих цілей. Водночас над НПЗ утворилися стовпи вогню, а саме місто затягнув дим.

Влада Краснодарського краю заявила про «серйозну надзвичайну ситуацію». Саме тому «адміністрація Туапсинського муніципального округу просить евакуюватися» людей, які мешкають поблизу заводу, бо бояться, що вогонь може поширитися.

Дата публікації 07:32, 28.04.26

