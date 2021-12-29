Нічим не отруєні свята: як правильно вибрати алкогольні напої і не натрапити на фальсифікат

Нічим не отруєні свята: як правильно вибрати алкогольні напої і не натрапити на фальсифікат

Від ціни значною мірою залежить якість напою — вона не повинна бути меншою, ніж мінімальна.

Під час новорічно-різдвяних свят в Україні традиційно зростає попит на алкогольні напої. Однак, купуючи горілку, вино або коньяк, необізнаному покупцеві досить важко відрізнити оригінальні напої від фальсифікату.

ТСН.ua зібрав інформацію про те, на що потрібно звертати увагу, щоб через неякісний, а іноді небезпечний продукт, не втратити гроші та здоров’я.

Де купувати

Щоб не наражати себе на небезпеку, важливо купувати алкогольні напої у перевірених крамницях, краще - у великих торгових мережах, які не будуть псувати собі репутацію продажем неякісних напоїв.

Перевірки придбаного алкоголю в супермаркетах засвідчують незначні порушення — виробники не вказують усі найменування сортів винограду у винах чи не дотримуються технології приготування коньяку.

Окрім того, тут завжди видають чек, тому є можливість повернути продукт, якщо виникнуть запитання щодо його якості.

Найчастіше на фальсифікат можна натрапити у дрібних крамницях, кафе, на ринках або придбати через Інтернет. Часто в таких випадках факт покупки підтвердити неможливо, а придбати можна замість коньяку підфарбований етиловий спирт з ароматизатором.

Чому важлива ціна

Від ціни значною мірою залежить якість напою. Ціна не повинна бути меншою, ніж мінімальна. В Україні діють такі розцінки (за 0,5 л):

горілка (40%) – 89,4 грн;

пиво – 19,5 грн;

коньяк – 128,32 грн;

ігристе вино – 109 грн;

кріплене вино – 49 грн.

Ціна буде змінюватися залежно від того, яка витримка алкоголю, хто виробник, який склад.

Вино може коштувати дорожче, але в нього не можна додавати барвники, ароматизатори, розбавляти водою або чим-небудь ще. А ось "винний продукт" може бути підфарбований, у нього можуть додавати ароматизатори або розбавляти напій різними соками.

Під час вибору алкоголю можна порівняти ціну напою конкретної марки з її вартістю на перевірених сайтах великих торгових мереж. Якщо вона буде набагато меншою – варто задуматися, чи потрібно брати такий напій.

Акцизна марка

Щоб не придбати фальсифікат, обов’язково слід звернути увагу на акцизну марку – вона повинна бути на всіх алкогольних напоях.

На легальній продукції акцизна марка клеїться лише у суворо призначеному для її розміщення місці: збоку на горловині пляшки поверх ковпачка і знову на горловину пляшки – так, щоб вона розривалася під час відкривання товару.

Колір акцизної марки повинен відповідати виду напою. Марка для лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, для імпортного – фіолетовій. Крім того, окрема кольорова гама є для винної продукції вітчизняного та імпортного виробництв.

Усі цифри на марці повинні бути чіткими. Зокрема, на неї наносяться реквізити, що відображають індекс регіону України, який відповідає місцерозташуванню виробника продукції і позначений двома цифрами (для вітчизняної продукції).

Якою повинна бути етикетка

Етикетка та контретикетка повинні міцно триматися на пляшці. Під етикеткою не повинно бути повітряних утворень і складок. Усі написи мають бути чіткими, містити повну та достовірну інформацію.

На фальшивки часто наклеюють тьмяні етикетки з розмитими написами. Оригінальні етикетки наклеюються на заводі автоматично, тому вони повинні бути рівні, без перекосів, розривів та слідів клею. Якщо розташування клею нерівномірне і на склі помітні його сліди, значить етикетки клеїлися не у заводських умовах.

Обов’язково повинен бути зазначений завод-виробник і його реквізити. Якщо такого напису немає, то і підприємства, можливо, теж.

На лицьовому боці повинна бути дата розливу, назва та адреса фірми-виробника, номер ліцензії, знак сертифікації. Дані про дату, час і місце розливу горілчаної продукції наносяться заводом-виробником на кожну пляшку. Ці написи повинні бути чіткими та легко зчитуватися.

Що підробляють найчастіше

Найчастіше фальсифікат зустрічається у коньяках з витримкою понад три роки, а серед інших напоїв популярністю у виробників “самопалу” користуються горілка і віскі.

Найменше підробок - серед ігристих вин і лікерів.

Нагадаємо, 2020 року 2513 українців померло через вживання алкогольних напоїв. Причинами смертей часто є передозування спиртними напоями та сурогатний алкоголь.

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