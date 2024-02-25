Нічна атака ворожих БпЛА, Трамп перемагає на чергових праймеріз: головні новини ночі 25 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Окупанти запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників — Повітряні сили Читати далі –>
- Між Східною та Західною Європою розкол через нездатність забезпечити зброєю Україну - Bloomberg Читати далі –>
- У ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї Читати далі –>
- Трамп переміг на праймеріз у штаті Південна Кароліна Читати далі –>
- США та союзники завдали нових ударів по обʼєктах єменських хуситів Читати далі –>
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