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Нічна атака ворожих БпЛА, Трамп перемагає на чергових праймеріз: головні новини ночі 25 лютого 2024 року

Нічна атака ворожих БпЛА, Трамп перемагає на чергових праймеріз: головні новини ночі 25 лютого 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Окупанти запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників — Повітряні сили Читати далі –>
  • Між Східною та Західною Європою розкол через нездатність забезпечити зброєю Україну - Bloomberg Читати далі –>
  • У ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї Читати далі –>
  • Трамп переміг на праймеріз у штаті Південна Кароліна Читати далі –>
  • США та союзники завдали нових ударів по обʼєктах єменських хуситів Читати далі –>

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