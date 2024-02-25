Нічна атака ворожих БпЛА, Трамп перемагає на чергових праймеріз: головні новини ночі 25 лютого 2024 року

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Окупанти запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників — Повітряні сили Читати далі –>

Між Східною та Західною Європою розкол через нездатність забезпечити зброєю Україну - Bloomberg Читати далі –>

У ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї Читати далі –>

Трамп переміг на праймеріз у штаті Південна Кароліна Читати далі –>

США та союзники завдали нових ударів по обʼєктах єменських хуситів Читати далі –>

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