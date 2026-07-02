Нічна атака 2 липня: яка її особливість і чому ворог націлений на Київ

Київ, наслідки атаки / © Associated Press

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Сьогоднішній удар по Києву був надзвичайно складним і майже рекордним за кількістю використаних ракет.

Про це «24 Каналу» заявив авіаційний експерт Богдан Долінце, зазначивши, що росіяни здійснили достатньо складне планування та синхронізацію атаки.

Авіаційний експерт наголосив, що удар по столиці був не просто комбінований — велика кількість російських цілей зійшлась в одному часовому проміжку. Тобто одночасно відпрацювали і балістичні ракети, і реактивні ударні баражуючі боєприпаси типу «Бандероль», і гіперзвукові засоби ураження типу «Циркон».

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«Це створило складну картину з огляду відбиття атаки. Щодо ефективності поки говорити зарано. Однак загалом може мовитись про понад 50 — 60 засобів, ракет, реактивних безпілотників і сотні звичайних ударних дронів, зокрема десятки засобів ураження», — підкреслив він.

Удар по Києву 2 липня — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Станом на 9:00 підтверджено загибель 13 людей, ще 56 постраждали, серед них двоє дітей.

Під час атаки в різних районах міста сталися руйнування та пожежі. У Шевченківському районі зруйновано житловий будинок і частково пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському горіла багатоповерхівка, у Деснянському зазнав руйнувань житловий будинок.

Також наслідки ударів зафіксували в Печерському, Солом’янському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

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Одночасно російські війська атакували й Київську область. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки зафіксували у Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах. Пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, склади та автомобілі.

За даними Повітряних сил, Росія використала для атаки 496 БпЛА різних типів та 74 ракети. Основним напрямком російського удару став Київ. Особливістю масованої атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян.

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