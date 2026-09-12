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Нічна атака балістикою: Росія вдарила одразу по двох містах України
Ворожі ракети були спрямовані, зокрема, у напрямку Кривого Рогу та Запоріжжя.
Російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За інформацією військових, російські загарбники запустили балістичні ракети у напрямку Кривого Рогу та Запоріжжя.
Очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив атаку на місто.
«Місто атаковане балістичними ракетами з різних напрямків», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок хворого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.
Ми раніше інформували, що 11 вересня росіяни атакували автозаправки в кількох районах Києва, а вдень — офісну будівлю.