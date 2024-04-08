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Нічна атака безпілотників, окупанти пришвидшують наступальні операції: головні новини ночі 8 квітня 2024 року

Нічна атака безпілотників, окупанти пришвидшують наступальні операції: головні новини ночі 8 квітня 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • На Київщині по ворожих безпілотниках спрацювала ППО — КОВА Читати далі –>
  • У Раді заявили, що невдовзі ТЦК отримають дані про чоловіків з державних реєстрів Читати далі –>
  • Загарбники атакували Україну безпілотниками з півдня та півночі Читати далі –>
  • Збільшення втрат не заважає: Росія пришвидшує наступальні операції - ISW Читати далі –>
  • Окупанти вночі здійснили пуски керованих авіабомб на Донеччину Читати далі –>

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