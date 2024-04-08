Нічна атака безпілотників, окупанти пришвидшують наступальні операції: головні новини ночі 8 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Київщині по ворожих безпілотниках спрацювала ППО — КОВА Читати далі –>
- У Раді заявили, що невдовзі ТЦК отримають дані про чоловіків з державних реєстрів Читати далі –>
- Загарбники атакували Україну безпілотниками з півдня та півночі Читати далі –>
- Збільшення втрат не заважає: Росія пришвидшує наступальні операції - ISW Читати далі –>
- Окупанти вночі здійснили пуски керованих авіабомб на Донеччину Читати далі –>
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