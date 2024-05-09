Нічна атака безпілотників та вибухи на нафтобазі у РФ: головні новини ночі 9 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Палата представників відмовилась звільняти спікера Джонсона Читати далі –>
- Снаряди для України: президент Чехії розповів, коли розпочнеться постачання Читати далі –>
- У РФ безпілотники атакували нафтобазу (відео) Читати далі –>
- Байден зробив жорстку заяву щодо Ізраїлю на тлі операції у місті Рафах Читати далі –>
- Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: мапа тривог Читати далі –>
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