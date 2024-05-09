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Нічна атака безпілотників та вибухи на нафтобазі у РФ: головні новини ночі 9 травня 2024 року

Нічна атака безпілотників та вибухи на нафтобазі у РФ: головні новини ночі 9 травня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

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  • Снаряди для України: президент Чехії розповів, коли розпочнеться постачання Читати далі –>
  • У РФ безпілотники атакували нафтобазу (відео) Читати далі –>
  • Байден зробив жорстку заяву щодо Ізраїлю на тлі операції у місті Рафах Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: мапа тривог Читати далі –>

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