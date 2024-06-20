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Нічна атака безпілотників, у Росії знову палає НПЗ: головні новини ночі 20 червня 2024 року

Нічна атака безпілотників, у Росії знову палає НПЗ: головні новини ночі 20 червня 2024 року

У РФ горить НПЗ (фото ілюстративне) / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На Вінниччині безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури — ОВА Читати далі –>
  • У Росії після атаки БпЛА палає Афіпський НПЗ (відео) Читати далі –>
  • У Білому домі підтвердили, що Україна може вражати цілі на території РФ біля Харківщини та Сумщини Читати далі –>
  • Загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Суд заборонив діяльність проросійської партії "Наш Край" Читати далі –>

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