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Нічна атака БпЛА, Байден наказав збільшити обсяги допомоги Україні: головні новини ночі 26 грудня 2024 року

Нічна атака БпЛА, Байден наказав збільшити обсяги допомоги Україні: головні новини ночі 26 грудня 2024 року

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Байден доручив Пентагону наростити обсяги допомоги Україні після масованого обстрілу Читати далі –>
  • Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • У Раді пояснили, чому наразі закон про демобілізацію прийняти неможливо Читати далі –>
  • Масований обстріл України показує, що Путін не прагне миру — МЗС Нідерландів Читати далі –>

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