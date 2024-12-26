Нічна атака БпЛА, Байден наказав збільшити обсяги допомоги Україні: головні новини ночі 26 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Байден доручив Пентагону наростити обсяги допомоги Україні після масованого обстрілу Читати далі –>
- Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- У Раді пояснили, чому наразі закон про демобілізацію прийняти неможливо Читати далі –>
- Масований обстріл України показує, що Путін не прагне миру — МЗС Нідерландів Читати далі –>
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