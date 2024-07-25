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Нічна атака БпЛА, Байден пояснив зняття з виборів: головні новини ночі 25 липня 2024 року

Нічна атака БпЛА, Байден пояснив зняття з виборів: головні новини ночі 25 липня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Росія вивела з Азовського моря всі військові кораблі — Плетенчук Читати далі –>
  • Байден у відеозверненні до нації пояснив, чому зняв свою кандидатуру з виборів Читати далі –>
  • У низці регіонів оголошено повітряну тривогу: на Київщині спрацювала ППО Читати далі –>
  • На Харківщині вночі пролунали вибухи Читати далі –>
  •  Держдепі прокоментували переговори Кулеби з головою МЗС Китаю Читати далі –>

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