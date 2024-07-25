Нічна атака БпЛА, Байден пояснив зняття з виборів: головні новини ночі 25 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росія вивела з Азовського моря всі військові кораблі — Плетенчук Читати далі –>
- Байден у відеозверненні до нації пояснив, чому зняв свою кандидатуру з виборів Читати далі –>
- У низці регіонів оголошено повітряну тривогу: на Київщині спрацювала ППО Читати далі –>
- На Харківщині вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- Держдепі прокоментували переговори Кулеби з головою МЗС Китаю Читати далі –>
Читайте також: