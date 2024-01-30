Нічна атака БпЛА, Байден тисне на Конгрес щодо допомоги Україні: головні новини ночі 30 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Допомога Україні: Блінкен заявив, що Конгрес ставить під загрозу всі попередні досягнення Читати далі –>
- На Київщині працювала протиповітряна оборона — КОВА Читати далі –>
- Справа щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву Читати далі –>
- Пентагон та НАТО обговорили критичне збільшення оборонного виробництва для потреб України Читати далі –>
- Білий дім закликав спікера Конгресу Джонсона поставити на голосування угоду про кордон Читати далі –>
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