Нічна атака БпЛА, Байден тисне на Конгрес щодо допомоги Україні: головні новини ночі 30 січня 2024 року

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Допомога Україні: Блінкен заявив, що Конгрес ставить під загрозу всі попередні досягнення Читати далі –>

На Київщині працювала протиповітряна оборона — КОВА Читати далі –>

Справа щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву Читати далі –>

Пентагон та НАТО обговорили критичне збільшення оборонного виробництва для потреб України Читати далі –>

Білий дім закликав спікера Конгресу Джонсона поставити на голосування угоду про кордон Читати далі –>

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