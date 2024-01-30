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Нічна атака БпЛА, Байден тисне на Конгрес щодо допомоги Україні: головні новини ночі 30 січня 2024 року

Нічна атака БпЛА, Байден тисне на Конгрес щодо допомоги Україні: головні новини ночі 30 січня 2024 року

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Допомога Україні: Блінкен заявив, що Конгрес ставить під загрозу всі попередні досягнення Читати далі –>
  • На Київщині працювала протиповітряна оборона — КОВА Читати далі –>
  • Справа щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву Читати далі –>
  • Пентагон та НАТО обговорили критичне збільшення оборонного виробництва для потреб України Читати далі –>
  • Білий дім закликав спікера Конгресу Джонсона поставити на голосування угоду про кордон Читати далі –>

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